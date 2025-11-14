¹ñÌ±ÅÞ¡¦Å¢¼çÀÊ¡¢ÆüËÜ¤ÎÃóÂæÏÑÂåÉ½¤ÈÌÌ²ñ¡¡ÂæÏÑ³¤¶®¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤Î½ÅÍ×À¶¯Ä´
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËºÇÂçÌîÅÞ¡¦¹ñÌ±ÅÞ¤ÎÅ¢ÎïÊ¸¡Ê¤Æ¤¤¤ì¤¤¤Ö¤ó¡Ë¼çÀÊ¡ÊÅÞ¼ó¡Ë¤Ï13Æü¡¢ÆüËÜ¤ÎÂÐÂæÏÑÁë¸ýµ¡´Ø¡¢ÆüËÜÂæÏÑ¸òÎ®¶¨²ñÂæËÌ»öÌ³½ê¤ÎÊÒ»³ÏÂÇ·ÂåÉ½¡ÊÂç»È¤ËÁêÅö¡Ë¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿¡£ÁÐÊý¤ÏÂæÏÑ¤ÎÀ¯¼£¤ÎÈ¯Å¸¡¢Î¾´ß¡ÊÂæÏÑ¤ÈÃæ¹ñ¡Ë¾ðÀª¡¢ÂæÆü´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤·¤¿¡£
Å¢»á¤¬Æ±Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÊÒ»³»á¤ÈÍ§¹¥Åª¤Ç·úÀßÅª¤Ê²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Å¢»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÒ»³»á¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÏÂæÏÑ¤È¤Î´Ø·¸¤ò°ì´Ó¤·¤Æ½Å»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÌ±ÅÞ¤È¤âÄ¹´üÅª¤ËÎÉ¹¥¤Ê¸òÎ®¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢2013Ç¯¤Ë·ë¤Ð¤ì¤¿ÂæÆüµù¶È¼è¤ê·è¤á¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂæÆü´Ö¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¸ÀµÚ¡£Å¢»á¤âÇÏ±Ñ¶å¡Ê¤Ð¤¨¤¤¤¤å¤¦¡ËÀ¯¸¢»þÂå¡Ê08¡Á16Ç¯¡Ë¤ÎÂæÆü¶¨ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¡¢¤³¤ì¤é¤Î¿ÊÅ¸¤¬°ÂÄê¤«¤Ä¶ÛÌ©¤ÊÂæÆü´Ø·¸¤Î½ÅÍ×¤Ê´ðÈ×¤òÃÛ¤¤¤¿¤È¤ÎÇ§¼±¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿ÁÐÊý¤Ï¡¢ÂæÏÑ³¤¶®¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤ÏÂæÏÑ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤äÀ¤³¦¤Î°ÂÁ´¤Ë¤â¿¼¤¯´Ø¤ï¤ê¡¢ÂæÏÑ¤ÈÆüËÜ¤¬¶¦¤ËÅØÎÏ¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¡£ÊÒ»³»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Å¢»á¤È¤ÎÌ©ÀÜ¤Ê°Õ»×ÁÂÄÌ¤Î°Ý»ý¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ñÌ±ÅÞ¼çÀÊ¤È¤·¤Æ¤ÎË¬Æü¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸òÎ®¶¨²ñ¤Ï14Æü¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¡ÖÊÒ»³ÂåÉ½¤ÏÅ¢¼çÀÊ¤Ë½¢Ç¤¤Î¤ª½Ë¤¤¤òÅÁ¤¨¡¢ÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç³Æ¼ï¾ðÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡ÖÅö¶¨²ñ¤Ï¡¢Å¢¼çÀÊÎ¨¤¤¤ëÃæ¹ñ¹ñÌ±ÅÞ¤È°ú¤Â³¤Ì©ÀÜ¤Ë¸òÎ®¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÊÎ´§Äî¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
