武尊と川口葵の新婚生活にテレビ初密着 愛犬との散歩中には…
ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#11が、きょう14日(22:00〜)に配信される。
『ダマってられない女たち season2』場面カット
○武尊と川口葵の新婚生活にテレビ初密着
番組では、今年7月に結婚を発表したK-1史上初の3階級制覇王者・武尊と、タレント・川口葵の新婚生活にテレビ初密着。
川口が作る愛情のこもった手料理に武尊が「美味い!」と満面の笑みを見せると、川口も「良かった〜」と安堵の表情を浮かべるなど、仲睦まじい食卓の様子が映し出される。さらに、武尊が川口から「変顔とかよくするよね?」といじられる場面も。
愛犬との散歩中には、「何気ない毎日が幸せだなって思う」と語る川口の言葉から、2人の穏やかで幸せな日常がうかがえる。
【編集部MEMO】
数多くのドラマの出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐にわたり活動の幅を広げる剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題のヒコロヒーがMCを務める、ABEMAの新番組『ダマってられない女たち』。芸能界で華々しい活躍をみせながらも人生の酸いも甘いも知り尽くす3人が、“女性の幸せ”について自由に本音で語り合う。
