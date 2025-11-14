久保田利伸『第76回NHK紅白歌合戦』出場決定！35年ぶり2回目

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

デビュー40周年イヤー真っ最中の久保田利伸が、『第76回NHK紅白歌合戦』に出場することが決定した。

■全国ツアー開催中のビッグニュース！

『紅白』への出場は、1990年以来35年ぶり2回目となる。

2025年はべストアルバム『THE BADDEST IV＆Timeless Hits』のリリースに加え、アニメ、CM、ニュース番組など多くのタイアップで賑わいを見せている久保田。現在35本を回る全国ツアーを敢行中で、2026年はアリーナツアーも開催予定だ。

各地大盛況、チケットはどこの会場も争奪戦で、40周年を迎えてなお精力的に活動しているなかでのビッグニュースとなった。

11月26日には、フジテレビ「+Ultra」他にて放送中のTVアニメ『Let’s Play クエストだらけのマイライフ』のオープニング＆エンディングテーマとなっている「1, 2, Play」「Left ＆ Right」を両A面シングルとしてリリース。

オープニングとエンディングを共に担当するという異例のタイアップではあるが、曲のタイプは違えど、久保田ならではの“グルーヴ”が感じられる2曲となっている。ぜひ、アニメと合わせて楽曲をチェックしよう。

また、「1, 2, Play」「Left ＆ Right」のMVも後日解禁予定。世界観の異なるギャップに注目だ。

デビューから40年経ってもなお、最前線で走り続ける久保田から今後も目が離せない。

■【動画】久保田利伸「1, 2, Play」「Left ＆ Right」Special Edit Ver. MV

■番組情報

NHK『第76回NHK紅白歌合戦』

12/31（水）19:20～23:45

NHK ONE（新NHKプラス）にて同時・見逃し配信

らじる★らじるにて同時・聴き逃し配信

■リリース情報

2025.11.26 ON SALE

SINGLE「1, 2, Play/Left ＆ Right」

■関連リンク

『第76回NHK紅白歌合戦』番組サイト

https://www.nhk.or.jp/kouhaku/

TVアニメ『Let’s Play クエストだらけのマイライフ』番組サイト

https://letsplay-anime.com/

久保田利伸 OFFICIAL SITE

https://www.funkyjam.com/kubota/