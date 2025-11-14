「EOS R6 Mark III」のレンズキットに供給の遅れ 新レンズ「RF45mm F1.2 STM」も
EOS R6 Mark III・RF24-105 L IS USM レンズキット
11月21日（金）発売のミラーレスカメラ「EOS R6 Mark III」について、キヤノンがWebサイトで供給状況を告知している。通常よりも納期に時間がかかる場合があるという。
対象となっているのは、EOS R6 Mark IIIの「RF24-105 L IS USM レンズキット」および「RF24-105 IS STM レンズキット」。多くの注文があったため、納期の遅れが発生している。
また、EOS R6 Mark IIIと同日に発表された交換レンズ「RF45mm F1.2 STM」も、供給に遅れが生じるという。対応する別売りのレンズフード「レンズフード ES-73B」も同様だ。「RF45mm F1.2 STM」の発売日は11月28日（金）の予定。
11月12日（水）時点で、納期の遅れを告知しているのは以下の5製品。EOS R6 Mark III・RF24-105 L IS USM レンズキット EOS R6 Mark III・RF24-105 IS STM レンズキット RF45mm F1.2 STM レンズフード ES-73B スピードライト EL-1（Ver.2）