【贅沢三昧♪時間無制限!!上にぎり寿司食べ放題!!】大人気企画再び！12/3迄！バラエティー豊かな食べ放題「ニラックスブッフェ」にて『生帆立』やディナー限定での『いくら』などが堪能できる特別コースが登場！