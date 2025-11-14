【紅白】紅組20組＆白組17組…3組少ない白組に「期待しちゃうんですけど!!」 ネットでは独自予想も
大みそか恒例の『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45 総合ほか）の出場歌手が14日、東京・渋谷のNHK局内で発表された。紅組から20組、白組から17組という出演者数の差に注目が集まっている。
【写真】今年の司会は…綾瀬はるか＆有吉弘行＆今田美桜ら
紅組に白組の数が3組足りないことを受けて、ネットでは反響が寄せられた。「白組は『隠し球』2組ありそう」「白組が3組少ないのは何かあるのか?!」「期待しちゃうんですけど!!」といった声が寄せられたほか、具体的なアーティスト名を挙げて予想するコメント合戦が盛り上がりを見せている。
NHK放送100周年を締めくくる76回目の『紅白』は「つなぐ、つながる、大みそか。」がテーマ。司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、連続テレビ小説『あんぱん』のヒロインを演じた今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
12月31日の午後7時20分から11時45分までNHK総合・BSP4K・BS8K・ラジオ第1で放送され、NHK ONE（新NHKプラス）でも配信される（中断ニュースあり）。昨年の『紅白』は白組が優勝を果たし、通算で紅組34勝、白組41勝となった。
■出演者
【紅組】
アイナ・ジ・エンド（初）
あいみょん（7）
ILLIT（2）
幾田りら（初）
石川さゆり（48）
岩崎宏美（15）
aespa（初）
CANDY TUNE（初）
坂本冬美（37）
高橋真梨子（7）※高ははしごだか
ちゃんみな（初）
天童よしみ（30）
乃木坂46（11）
HANA（初）
Perfume（17）
ハンバート ハンバート（初）
FRUITS ZIPPER（初）
MISIA（10）
水森かおり（23)
LiSA（4）
【白組】
&TEAM（初）
ORANGE RANGE（3）
King ＆ Prince（6）
久保田利伸（2）
郷ひろみ（38）
サカナクション（2）
純烈（8）
TUBE（3）
Number_i（2）
新浜レオン（2）
Vaundy（3）
BE:FIRST（4）
福山雅治（18）
布施 明（26）
Mrs. GREEN APPLE（3）
三山ひろし（11）
M!LK（初）
【特別企画】
堺正章
氷川きよし
