本日2025年11月14日は、レザー素材による高級感と米軍規格の耐衝撃性を備えたTORRAS（トラス）のiPhone 17用「Ostand Q3 レザートーンスタンドケース」が、お得に登場しています。

TORRAS iPhone 17 用 ケース【新感覚レザー・スキンタッチ】Ostand Q3 レザートーン MagSafe対応 リング スタンド 360°定点回転 縦横両対応 マグネット搭載 革 カメラコントロールボタン 米軍規格 耐衝撃 指紋防止 こくよう・ブラック

高級感と耐久性を両立する新世代レザー素材。TORRAS製iPhone 17用ケースが15％オフに！

背面にOrganic Silicone Fabric認証の次世代シリコンレザーを採用したTORRAS（トラス）のiPhone 17用「Ostand Q3 レザートーンスタンドケース」は、イタリア小牛革級の圧紋で柔らかさと光沢感を再現。羊毛のようなスキンタッチの温もり、軽量性、マイクロ圧紋と金属加工の精密さが、視覚・触覚の両面で高級感を演出してくれます。

指紋・油汚れを抑制するシリコーンコーティングにより、乾拭きだけで美しさを維持できる点も便利。 保護性能も二重丸で、米軍規格MIL-STD-810G準拠の耐衝撃性によって、日常の落下や不意の衝撃からデバイスをしっかり保護してくれます。

内側には超ファインファイバー素材を採用し、防塵と緩衝性を兼ね備え、カメラコントロールボタンの押下感も数万回テストのうえ調整。精密な凹面設計のグリップ形状によって、握った瞬間の安定性が高いのも特徴です。

360°回転MagSafeリングスタンドと強磁力構造の利便性

360°回転するMagSafe対応ゼンマイ式のオースタンドが特徴な本ケース。縦・横どちらのスタイルでも角度調整が自在で、動画視聴、オンライン会議、卓上スタンドと広い用途で使えます。

スタンド部には航空級アルミ合金を採用しており、長期使用でも変形しづらいことに加え、開閉時に精密腕時計のような「カチッ」としたフィードバックがあり、安定した固定力を実現。

MagSafe機能では、ハルバッハアレイ特許の磁石配列を採用し、アクセサリーやMagSafe充電器を確実に吸着。最大35Wの高速ワイヤレス充電に対応し、ズレや脱落を防ぎながら持ち運び時でも安定した磁力を維持してくれますよ。

なお、上記の表示価格は2025年11月14日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

