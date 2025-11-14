Photo: カマタユキコ

何かさっとメモを取りたいときに、肝心のペンが見つからないってことがあります。書類の間に挟まっていたり、隠れていたり。

そんなときにパッと手に取れるゼブラの「デスクペン」があることでプチストレスも解消しました。

高級感がありながらリーズナブルなデスクペン

ゼブラの「デスクペン フロス 0.7mm」は、高級感がある見た目ですが価格は1,000円台とリーズナブル。Amazonでは1,000円以下で買える日もあります。

筆者が購入したのはグラスブラックですが、ほかにグラスクリア、グラスブルーがあり、クールなカラー展開となっています。

受付やカウンターによくあるデスクペンですが、「自宅で使えると便利そう」と思っていたので購入してみることに。書斎やデスクの定位置に置いておくことで、ペンを使いたいときにさっと使うことができとっても便利。

ペンスタンドに立てておくと、ペンを探したりペンケースから取り出す手間がありません。

場所を取らないサイズなのもポイントです。デスク上で、リビングで、ダイニングで、と汎用性が高く、いくつかあると便利だなと感じました。

見た目だけでなく書き心地も滑らか

ペンの細かなところまで洗練された美しさがあるので、インテリアとしてもおすすめ。特に人目のつきやすいリビングなどでもスタイリッシュに置いておくことができますが、気になるのはその書き心地。

あまり期待はしていなかったのですが、さすがゼブラのボールペンなだけありスラスラとした滑らかな書き心地でストレスなし。油性インクを使用しており、ペン先は0.7mmと太めなのではっきりとした太い線を書くことができます。

仕事場ではもちろんのこと、リビングでも何かとメモしたり回覧板にサインしたり、書類に記載したりとペンの出番は多いのでさっと手に取って書けるので、ペンを探したり収納したりという煩わしさからは解放。

家でも使いたいと思っていたデスクペンを、安価でおしゃれで機能的なものが見つけられてラッキーでした。

