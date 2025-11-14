大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）の出場歌手が14日に発表され、男性5人組「M！LK」の初出場が決定。発表会見後、報道陣からの取材に応じ、メンバーは喜びを口にした。

M！LKは2014年に結成。今年3月にリリースした楽曲「イイじゃん」がヒット。曲中のフレーズ「ビジュイイじゃん」がSNSで大バズりし、現代用語の基礎知識選「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート語30にも選出された。

佐野勇斗は、「僕らの環境もガラっと変わりまして、ずっと夢見ていた音楽番組だったりとか、本当に夢のような1年だったんですけど、その中で僕らも毎週、深夜までメンバーとスタッフさん集まって会議をしたりとか、そういった1つ1つの積み重ねが身を結んだ気がしていて、とても嬉しく思っておりますし、まだまだここからさらに気を引き締めて、皆さんを楽しませられるようなグループになれれば」と意気込んだ。

出場決定の連絡はスタッフからビデオメッセージで届いた。リーダーの吉田仁人は「放心状態みたいな感じになった」と当時を振り返った。

昨年、NHK連続テレビ小説「おむすび」の出演者として一足先に紅白に出演していた佐野は願掛けとして「M！LKポーズ」をしていたと明かした。「まさかこんなに早くそれを叶えられる日が来るとは」と驚き。曽野舜太も「夢みたいじゃん！」とコメントし会場を盛り上げた。

放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会を女優の綾瀬はるか、タレントの有吉弘行、女優の今田美桜、同局の鈴木奈穂子アナウンサーが務める。