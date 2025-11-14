日本サッカー協会の公式YouTubeチャンネル『JFATV』が11月13日、日本代表の裏側に迫る「Team Cam vol.01｜2025年最後の試合 ガーナ戦、ボリビア戦に向け選手たちが集合」を公開。久保建英（レアル・ソシエダ）の私服姿が話題となっている。

【映像】久保建英のセットアップ姿（全身あり）

日本代表は11月14日のガーナ戦、18日のボリビア戦に向けて10日から合宿をスタート。欧州と国内から招集された選手たちが、続々とホテル入りした。このシーンの選手たちは私服姿のためいつも話題になるが、今回は久保のファッションに注目が集まった。

車両から降りてきた久保は、上下セットアップで登場。人気ブランド「Y-3」と「NEIGHBORHOOD」のコラボアイテムと見られ、トラックトップとトラックパンツがいずれもオーバーサイズでラグジュアリーかつモダンな雰囲気を醸し出す。

このファッションはチームメイトにも注目され、久保と仲が良い菅原由勢（ブレーメン）は「めちゃくちゃかわいい。それで渋谷を歩いたの？最先端すぎる」と驚いていた。

さらに、YouTube視聴者やSNS上のファンたちも反応。「タケのジャージセットアップかっこいい」「タケ普段からY-3きてるのいいなー」「久保タケは独特のオーラがあるな流石」「タケだけオーラが違う」「タケ似合ってる」「タケかっけぇ」などの反響が出ており、さらに「毎回選手の私服が見たくて、これ見てる」「全員私服かっこいいな特に綺世はえぐい」「選手愛あるともう、登場シーンにアベンジャーズ味を感じる」など他の選手に対する声も目立った。

なお、日本代表は11月14日にガーナ代表と国際親善試合で対戦。試合は豊田スタジアムで19時20分にキックオフされる。

（ABEMA／サッカー日本代表）

