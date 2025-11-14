大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）の出場歌手が14日に発表された。夫婦デュオ「ハンバート ハンバート」の初出場が発表された。放送中の同局連続テレビ小説「ばけばけ」の主題歌を担当しているが、どういったアーティストなのか？

ハンバート ハンバートは1998年に結成。佐藤良成と佐野遊穂による夫婦で活動しており、3人の男の子の両親でもある。

夫の佐藤が早稲田大在学中に友人らとバンドを結成。他大学に在籍していた妻の佐野を誘い、当初は6人組バンドで活動していた。

その後はバンド仲間の就職などでメンバーが佐藤、佐野の2人となったものの活動を継続。2001年に2枚のアルバムを発表してCDデビューし、2003年にメジャーデビューした。

2010年にはニチレイ「アセロラドリンク」のCM曲となった「アセロラ体操のうた」が話題に。

朝ドラ主題歌の「笑ったり転んだり」は、人生の苦楽を前向きに歌ったバラード。2人のハモりが生み出す温かいメロディーが話題になっている。

夫婦そろっての紅白出場に佐藤は「留守にしないといけないんで、空き巣に狙われないように」と報道陣を笑わせた。わが子にはまだ報告できていないといい、佐野は「ケチョンケチョンに言われないように頑張りたいと思います」、佐藤は「間違いないように頑張ります」と語った。