現在放送中のＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」のヒロインの夫のモデルでもある、明治期の作家、小泉八雲（ラフカディオ・ハーン、１８５０〜１９０４年）がわらべ歌や妖怪名などをメモした直筆ノート２冊が、東京古書会館（東京・神保町）で１６、１７日に開かれる古典籍のオークションに出品される。

好奇心旺盛でこまめに記録したことがわかる貴重な資料だ。

ノートはいずれも縦約１３センチ、横約１０センチの紙約１００枚がつづられ、２冊で計１４０枚以上が使用されていた。「Ｕｓａｇｉ，ｕｓａｇｉ，／Ｎａｎｉ ｗｏ ｍｉｔｅ ｈａｎｅｒｕ？」「Ｈｙｏｉ！／Ｈｙｏｉ！」など、わらべ歌「うさぎ」の現代と少し異なる歌詞や、「Ｎａｎａ Ｋｏｒｏｂｉ ｙａ ｏｋｉ」といったことわざなどがローマ字で書かれているほか、妖怪名の「Ｙｕｋｉ Ｏｎｎａ」や、チョウの絵や英文、カタカナも見られた。

八雲はギリシャで生まれ、米国で新聞記者として活躍後に来日。松江などで英語教師として働き、小泉セツと結婚後に帰化した。東京帝国大の英文学講師を務め、翻訳や紀行文のほか、セツが語る話などをもとに代表作「怪談」を著した。わらべ歌や唱歌を収集し、著書「日本雑記」で各地の「日本のわらべ歌」も編んだ。

八雲の曽孫で小泉八雲記念館（松江市）の小泉凡（ぼん）館長（６４）は「初めて見るノートで間違いなく八雲の字だ。旅の記録などが書かれたノートは見つかっているが、これだけ雑多な内容は珍しい。おそらく東京時代のもので、常に携帯して興味のあることを書き留めたのだろう。晩年までジャーナリスト精神を忘れなかったようだ」と語った。

ノートには、「植物（キャベツ）ノ顔」と漢字で書かれた文言もあり、「誰の筆跡か不明だが、セツが書いたのかもしれない」と想像した。