¡Ú½ÂÃ«É÷Â¯»Ë¡¦¸åÊÔ¡Û¡ÖÅìÅÅOL»ö·ï¡×É´²ÖåçÍð¤Î¥¤¥á¥¯¥é¡Ä»þÂå¤ò·Ð¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡Öºä¤Î¾å¤ÎÊÌÀ¤³¦¡×
¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÈ¬Ê¬ºä¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¤·¤Ö¤äÉ´¸®Å¹¡Ù¡£¤ªÎÙ¤Î±ß»³Ä®¤â´Þ¤á¤¿É÷Â¯¤ÎÎò»Ë¤òÉ÷Â¯¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀ¸¶ðÌÀ»á¤¬¤¿¤É¤ë¸åÊÔ¤À¡£
¡Ç90Ç¯Âå¤Î½ÂÃ«¤Î¥Õ¡¼¥¾¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö·ï
É´¸®Å¹¤Ï¡Ç80Ç¯Âå°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¸½ºß¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÉ÷Â¯Å¹¤ä¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤¬½¸¤Þ¤ë¿§³¹¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ç90Ç¯Âå¤«¤é¡Ç00Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡¢É´¸®Å¹¤ä±ß»³Ä®¤ò´Þ¤àÆ»¸¼ºä°ìÂÓ¤ÏÅÔÆâÍ¿ô¤ÎÉ÷Â¯³¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Îº¢È¯À¸¤·À¤´Ö¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡ÖÅìÅÅOL»¦¿Í»ö·ï¡×¤Ç¤¢¤ë¡£1997Ç¯£³·î¡¢ÅìµþÅÅÎÏ¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë39ºÐ¤Î½÷À¤¬±ß»³Ä®¤ÎÌÚÂ¤¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î°ì¼¼¤Ç»àÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£Èï³²¼Ô¤Î¥¨¥ê¡¼¥ÈOL¤¬±ß»³Ä®¤Î¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë³¹¤Ç³¹¾«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¿Í¡¹¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
Â³¤¤¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤òÁû¤¬¤»¤¿¤Î¤¬¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤½¤Î¤Þ¤ó¤ÞÅì¤Î¡Ö°ü¹Ôµ¿ÏÇ¡×¤À¡£1998Ç¯10·î¤Ë½ÂÃ«¤Î¥¤¥á¥¯¥é¤ÇÅö»þ16ºÐ¤Î¾¯½÷¤«¤é¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¼Â¤Ï¾¯½÷¤ÏÇ¯Îð¤òº¾¾Î¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤ó¤ÞÅì¤Ï·Ù»¡¤«¤éÁÜºº¶¨ÎÏ¤Î¤¿¤á¤Ë»ö¾ðÄ°¼è¤Ë±þ¤¸¤¿¤À¤±¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¶à¿µ¤¹¤ë±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤¬À¯¼£²ÈÅ¾¿È¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ç00Ç¯¤ËÁá°ðÅÄÂç³Ø¤ËÆþ³Ø¡£¤½¤Î¸å¡Ç07Ç¯¤Ë49ºÐ¤ÇµÜºê¸©ÃÎ»ö¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡£
¡Ç00Ç¯ÂåÁ°È¾¤Þ¤Ç¤Ï¡¢½ÂÃ«¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥á¥¯¥é¤äÀ´¶¤¬±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÅ¹¤âÂ¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¡£
¥¤¥á¥¯¥é¤¬àÉ´²ÖåçÍðá¤À¤Ã¤¿»þÂå
¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢»Ë¾å½é¤Îà¥·¥¢¥¿¡¼¥¤¥á¥¯¥éá¡Ø¥Ì¥¥Ð¡¼¥µ¥ë¥¹¥¿¥¸¥ª½ÂÃ«¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£¼¼Æâ¤ÎµðÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç½÷À¤È°ì½ï¤Ë±Ç²è¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¥¤¤Ç¤¡¢¡Ö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î¶½Ê³¤È¥¤¥á¥¯¥é¤Î²÷´¶¤¬¤Ä¤¤¤Ë¹çÂÎ¡ª¡×¤ÈPR¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
½ÂÃ«±ØÆî¸ý¤«¤éÅÌÊâ£µÊ¬¤Î¥¤¥á¥¯¥é¡Ø¥®¥ã¥ë¥Þ¡¼¥È¡Ù¤Ë¤Ï¡¢Áê¸ß´Õ¾Þ¥×¥ì¥¤¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥«¥Ã¥×¥ëµÊÃã¥³¡¼¥¹¡×¡¢Å¹¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿½÷À¤ò¤Ä¤±¤Þ¤ï¤¹¡Ö¥¹¥È¡¼¥¥ó¥°¥³¡¼¥¹¡×¡¢½÷À¤òÅ¹³°¤ËÏ¢¤ì½Ð¤·¤Æ¥Ç¡¼¥È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥®¥ã¥ë¤È¤ªÃã¥Ç¡¼¥È¥³¡¼¥¹¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¥«¥Ã¥×¥ëµÊÃã¥³¡¼¥¹¡×¤Ç¡¢Â¾¿Í¤¬¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤éÍ·¤Ó¤Ë¤¯¤ëµÒ¤â¤¤¤¿¡£
ÄÌ¶Ð¥Ð¥¹É÷¤ÎÃÔ´Á¥ë¡¼¥à¤òºî¤Ã¤¿¡Ø¥ï¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦¥¤¥á¥¯¥é¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÅÅ¼Ö¤è¤êºÂÀÊ¤¬Ì©Ãå¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿¨¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬Çä¤ê¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Î20Ê¬´Ö¤ÏÃÔ´Á¥ë¡¼¥à¤Ç¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤ä¥ï¥¤¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ÎÀ©ÉþÈþ½÷¤¿¤Á¤Ë¤ª¿¨¤ê¤·¡¢»Ä¤ê¤Î20Ê¬¤Ï¸Ä¼¼¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿½÷À¤È¥Ø¥ë¥¹¥×¥ì¥¤¤ò³Ú¤·¤á¤¿¡£
¤Þ¤¿Æ»¸¼ºä¤Î¡ØGift¡Ù¤È¤¤¤¦¥¤¥á¥¯¥é¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤¬¤ªÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¤ªÊÛÅö¥³¡¼¥¹¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼ê·Ú¤Ë¿·º§µ¤Ê¬¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤¦¤¨¡¢ËþÊ¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤ì¤ÐËþÂ´¶¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¿©Íß¤ÈÀÍß¤òÆ±»þ¤ËËþ¤¿¤»¤ë°ìÀÐÆóÄ»¤ÎÅ¹¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Å¹ÊÞ·¿¤ÎÉ÷Â¯Å¹¤â¸½ºß¤è¤êËÉÙ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¿ÍÄÌ¤ê¤ÎÂ¿¤¤¥»¥ó¥¿¡¼³¹¤ÎÏÆ¤Ë¤¢¤Ã¤¿Å¹ÊÞ·¿¥Ø¥ë¥¹¡Ø¥¨¥Ç¥ó¤Î±à¡Ù¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤ËÌ²¤¤«¤éÆîÊÆ¤Þ¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤ÎÈþ½÷¤¬½¸¤Þ¤ë¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥Ø¥ë¥¹¡×¤Ç¡¢²¤ÊÆÈþ½÷¤ÈÍ·¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡£ÂÔ¹ç¼¼¤ò¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ÖÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¡¢³°¹ñ¿ÍÈþ½÷¤¬¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¾å¤ê¥»¥¯¥·¡¼¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Æ»¸¼ºä¤Ë¤Ï24»þ´Ö±Ä¶È¤Î¡Ø¥Þ¥ê¥ó¥Ö¥ë¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ø¥ë¥¹¡ÊÆÏ¤±½Ð¤Ï¥Ç¥ê¥Ø¥ë¡Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¼õÉÕ½ê¤Î¤¢¤ë¥Ó¥ë¤ÎÃæ¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë¥ë¡¼¥à¤òÈ÷¤¨¤¿¶ÈÂÖ¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÍ·¤Ù¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¥³¥ó¥Ó¥ËÉ÷Â¯Å¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£ÂÔ¹ç¼¼¤¬¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¤Î¤¬¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡£
½ÂÃ«±Ø¤Î¥Ï¥Á¸ø¸ý¤«¤éÅÌÊâ£µÊ¬¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢¡Ø»³¤Î¼ê°íÈÖ´Û¡Ù¤È¤¤¤¦Å¹ÊÞ·¿¤ÎÉ÷Â¯¥¨¥¹¥Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Æ¬Èé¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¸å¤Ë¥Ï¥ó¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡Ö°éÌÓ¥Ø¥¢¥¨¥¹¥Æ¤ÈÀ´¶¥×¥ì¥¤¡×¤¬¥É¥Ã¥¥ó¥°¤·¤¿Å¹¤Ç¡¢È±¤ÎÌÓ¤«¤é²¼È¾¿È¤Þ¤Ç»Ä¤é¤ºÙæ¤ß¤Û¤°¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¾åµ¤Î£·Å¹¤Ï¡¢É®¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤Ë¼èºà¤·¤Æ¡¢»¨»ï¤Îµ»ö¤Ë¤·¤¿Å¹¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ç01¡Á¡Ç02Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢É®¼Ô¤Ï·î´©¤ÎÃËÀ¼ÂÏÃ»ï¤ÎÃæ¤Î¡Öà±½¤Î¥Ë¥å¡¼É÷Â¯áÅ°Äì¸¡¾Ú¡×¤È¤¤¤¦ÆÃ½¸¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Á´¹ñ¤ÎºÇ¿·¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢É÷Â¯¤ò¼èºà¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢½ÂÃ«¤ÎÅ¹¤âÂ¿¿ô¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£Â¾¤ÎÃÏ°è¤ËÈæ¤Ù¡¢½ÂÃ«¤Î¥¤¥á¥¯¥é¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥½¤Ç¥ª¥·¥ã¥ì¡×¤À¤Ã¤¿¡£ÁÏ°Õ¹©É×¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÅÔ²ñ¤é¤·¤¤ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢¼ã¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤½÷À¤¿¤Á¤È¾å¼Á¤ÊÌÌÇò¥×¥ì¥¤¤ò³Ú¤·¤á¤¿¡£
¤³¤Îº¢ÅÔ¿´¤Ë¤Ï¤³¤³¤ËÎóµó¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëÅ¹ÊÞ·¿¤ÎÉ÷Â¯Å¹¤¬Â¿¿ô¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¡Ç00Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Î¾ô²½ºîÀï¤Ë¤è¤ê¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»Ä¤Ã¤¿Å¹ÊÞ·¿É÷Â¯Å¹¤ÏÉ÷±ÄË¡¤ÎÆÏ¤±½Ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Ï·ÊÞ¤Î¤ß¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Ï½ÐÄ¥·¿¤ÎÉ÷Â¯Å¹¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
É´¸®Å¹¤Î¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¡Ø½ÂÃ«Æ»ÆÜËÙ·à¾ì¡Ù
¸½ºß½ÂÃ«¤Ë»Ä¤ëÍ£°ì¤Î¥¹¥È¥ê¥Ã¥×·à¾ì¡Ø½ÂÃ«Æ»ÆÜËÙ·à¾ì¡Ù¤Ï¡¢¾¼ÏÂ45¡Ê1970¡ËÇ¯£±·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¸µ¡¹¤ÏÏ¢¤ì¹þ¤ßÎ¹´Û¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢1965Ç¯¤´¤í¤Ë²Ð»ö¤Ç¾Æ¤±¤Æ¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¾®²°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¡ØÆ»·à¡Ù¡Ê½ÂÃ«Æ»ÆÜËÙ·à¾ì¤ÎÎ¬¾Î¡Ë¤Ï¥¹¥È¥ê¥Ã¥×³¦¤ÎÏ·ÊÞ¤«¤ÄÌ¾Ìç¤Ç¡¢¿ô¡¹¤ÎÅÁÀâ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎºÇ¤¿¤ë¤â¤Î¤¬¡¢°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿À¶¿å¤Ò¤È¤ß¾î¤Ç¤¢¤ë¡£1985Ç¯¡¢ÉáÄÌ¤ÎOL¤¬¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¼«°Ö¹Ô°Ù¥·¥ç¡¼¡×¤¬¿Íµ¤ÇúÈ¯¤·¡¢Ï¢Æü500¿Í°Ê¾å¤¬·à¾ì¤Ø»¦Åþ¤·¤¿¡£¤½¤Î¹ÔÎó¤ÏÉ´¸®Å¹¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤·¡¢Æ»¸¼ºä¤ò²¼¤Ã¤Æ¸½ºß¤Î¡ØSHIBUYA109¡Ù¤Î¶á¤¯¤Ë¤Þ¤ÇµÚ¤ó¤À¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¶¿å¤Ò¤È¤ß¾î¤Ï½÷À½µ´©»ï¤ËÏ¢ºÜ¤ò»ý¤Ä¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ëà¥¢¥¤¥É¥ëá¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ç80Ç¯Âå¸åÈ¾¡Á¡Ç90Ç¯Âå¤Ë¤Ï±Æ»³è½ºÚ¾î¤¬£¹Ç¯´Ö¤Ç9800²ó¤â¤Î¸ø±é¤òµÏ¿¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÀ¤³¦µÏ¿¡×¡Ö¥®¥Í¥¹¤â¤Î¡×¡ÖÅÁÀâ¤ÎÉñÉ±¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤¿¡£Ëë´Ö¤òËä¤á¤ë¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤â¡¢¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É·§¡¢¥³¥ó¥ÈÀÖ¿®¹æ¡¢¥Þ¥®¡¼»ÊÏº¤Ê¤É¡¢¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤é¤Ï¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¾®²°¤ÇÃÃ¤¨È´¤¤¤¿·Ý¤Ç¡¢·ÝÇ½³¦¤òÀ¸¤±ä¤Ó¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
1995Ç¯¤ËÅÚÃÏ·úÊª¤Î·ÀÌó¤¬¤³¤¸¤ì¤¿¤¿¤á°ìÅÙÊÄ´Û¤·¤¿¤¬¡¢¡Ç01Ç¯¤ËºÆ³«¤·¡¢¸½ºß¤â±Ä¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÆ»·à¡Ù¤ÏÂÔ¹ç¼¼¤¬¹¤¯¡¢¾ÈÌÀ¤Ê¤É¤ÎÀßÈ÷¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½êÂ°¤¹¤ëÍÙ¤ê»Ò¤¿¤Á¤Î¼Á¤â¹â¤¤¡£¡ØÀõÁð¥í¥Ã¥¯ºÂ¡Ù¤ÈÊÂ¤Ö¡¢Á´¹ñ¤Ç¤â¶þ»Ø¤ÎÍ¥ÎÉ·à¾ì¤Ç¤¢¤ë¡£É®¼Ô¤Ï°ì»þ´ü¡¢¡ØÆ»·à¡Ù¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÙ¤ê»Ò¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¡¢¤³¤³¤ËÄÌ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇÁ°Îó¤ËºÂ¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢ÁáÄ«¤«¤é¹ÔÎó¤ËÊÂ¤ó¤À¤Î¤¬²û¤«¤·¤¤¡£
½ÐÄ¥É÷Â¯¤¬¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß
¸½ºß¤Î½ÂÃ«¤ÏÅÔÆâÍ¿ô¤Î¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤Î·ãÀï¶è¤Ç¤¢¤ê¡¢300Å¹°Ê¾å¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£MÀ´¶¡¢¹âµéÅ¹¡¢É÷Â¯¥¨¥¹¥Æ¡¢¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤êÀìÌçÅ¹¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÅ¹¤¬¤½¤í¤¦¡£¥Û¥Æ¤Ø¥ë¤â20Å¹°Ê¾å¤¢¤ë¡£
½ÐÄ¥É÷Â¯¤¬¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢É®¼Ô¤¬½ÂÃ«¤ÎÉ÷Â¯Å¹¤ò¼èºà¤·¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ºßÀÒ½÷À¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ç08Ç¯¤ËÀøÆþ¼èºà¤Ç¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤È¤¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿½÷À¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤è¤µ¤È²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ËÌÌ¿©¤é¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ç12Ç¯¤ËÏ·ÊÞ¤ÎÅ¹ÊÞ·¿¥Ø¥ë¥¹¤Ë»£±Æ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤â¡¢¸Ä¼¼¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿É÷Â¯¾î¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÈþËÆ¤Ë¶ÄÅ·¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
Å¹ÊÞ·¿¥Ø¥ë¥¹¤Ï½ù¡¹¤Ë¿ô¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÀ©Éþ¥³¥¹¥×¥ì¤Î¡Ø½ÂÃ«Ê¿À®½÷³Ø±à¡Ù¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥ß¥é¡¼»ØÌ¾¤¬¤Ç¤¤ë¡ØÆ»¸¼ºä¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡Ù¡¢¡Ø¥ß¥ë¥¡¼¥é¥Æ¡Ù¤È¤¤¤¦É´¸®Å¹¶áÎÙ¤Î£³Å¹¤È¡¢½ÂÃ«¥Þ¡¼¥¯¥·¥Æ¥£¤ÎÆîÂ¦¤Ë¤¢¤ë³Ê°Â¤ÎÏ·ÊÞ¡Ø¥·¡¼¥Õ¥¡¥ê¡Ù¡¢¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¿ÀÀôÄ®¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç±Ä¶È¤¹¤ëSM·Ï¤Î¡Ø½ÂÃ«¥¸¥å¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ì¡Ù¤Î·×£µÅ¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø½ÂÃ«¥¸¥å¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ì¡Ù¤Ï¡Ç26Ç¯½©¤Ë½ÂÃ«¶èºûÄÍ¤Ë°ÜÅ¾¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
30Ç¯°Ê¾å¤â±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤¿Ì¾Å¹¡Ø½ÂÃ«¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¸¥ã¥à¡Ù¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤ÆÊÄÅ¹¡£Æ±¤¸¤¯ÃÏ°è¤òÂåÉ½¤¹¤ëÍÌ¾¥Ø¥ë¥¹¤À¤Ã¤¿¡Ø½ÂÃ«JJ¥¯¥é¥Ö¡Ù¤â¡Ç23Ç¯£±·îËö¤ËÊÄÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£É®¼Ô¤Ï¤É¤Á¤é¤ÎÅ¹¤Ë¤âÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ºßÀÒ½÷À¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¡£ÊÄÅ¹¤¬»ÄÇ°¤Ç¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¥½¡¼¥×¥é¥ó¥É¤Ï¡Ø½ÂÃ«³Ñ³¤Ï·¡Ù¤È¤¤¤¦Ï·ÊÞ¤¬£±¸®¤Î¤ß¡¢¥»¥ó¥¿¡¼³¹¤Î¶á¤¯¤Î±§ÅÄÀî¸òÈÖ¤ÎÂ¦¤Ç¡Ö³Ñ³¤Ï·¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿Âç¤¤Ê´ÇÈÄ¤ò·Ç¤²¤Æ±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÍÄÌ¤ê¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¤«¸½ºß¤ÏÀµÌÌ¤Ë¤¢¤ëÆþ¤ê¸ý¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·úÊª¤Î²£¤Ë¤¢¤ë¾®¤µ¤ÊÎ¢¸ý¤«¤éÆþÅ¹¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÁÆ¬¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡Ø¤â¤·¤¬¤¯¡Ù¤ÎÃæ¤Ë¸½¤ì¤ë¡ÖÈ¬Ê¬ºä¡×¤Ë¤Ï²Ú¤ä¤«¤Ê¥Í¥ª¥ó¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½¼Â¤Î¤·¤Ö¤äÉ´¸®Å¹¤Ï°Õ³°¤ËÃÏÌ£¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤êÈ¾õ¤ÎÃÏ·Á¤ÎÄì¤Ç¤¢¤ë½ÂÃ«±Ø¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢É´¸®Å¹¤È±ß»³Ä®¤Ï¡Öºä¤Î¾å¤ÎÉâÀ¤¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¡£´Ë¤ä¤«¤ÊÀÐÃÊ±è¤¤¤ËÅ¹ÊÞ·¿¥Ø¥ë¥¹¤¬¤¢¤ëÉ÷·Ê¤Ï¡¢ÈóÆü¾ïÅª¤ÇÉ÷¾ð¤¬¤¢¤ë¡£±ß»³Ä®¤Î¥é¥Ö¥Û³¹¤¬ÌÂÏ©¤Î¤è¤¦¤ËÆþ¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤âà°Û³¦á¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡Öºä¤òÅÐ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ëÊÌÀ¤³¦¡×¤ÎÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤Ì¥ÎÏ¤Ï¡¢ÅÔÆâÍ¿ô¤ÎÀ¹¤ê¾ì¡¢²Ö³¹¤È¤·¤Æ±É¤¨¤¿100Ç¯Á°¤«¤é²¿¤Ò¤È¤ÄÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡§À¸¶ðÌÀ