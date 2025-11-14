【セリア】がセンス良すぎーーッ！ バッグに忍ばせたい♡「110円ポーチ」

バッグの中を可愛く整えたいなら、【セリア】のポーチも要チェック！ リボン柄やレザー風素材など、思わずテンションが上がるようなデザイン性の高いアイテムが登場しています。しかも110円というプチプラで、気分や用途に合わせていくつも揃えたくなる予感。毎日持ち歩きたくなりそうな、センスあふれるラインナップに注目です。

コーデュロイ × リボンで愛らしさたっぷり

【セリア】「ポーチ マチ付き コーデュロイ リボン柄」\110（税込）

秋冬らしい温もりを感じるコーデュロイ素材に、リボン柄をあしらった愛らしいポーチ。見た目はフェミニンながら、落ち着いたカラーで大人っぽく持てるのが魅力です。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「サイズは約11.5cm×8.5cm×マチ3cm」とのこと。マチ付きだからリップやイヤホンなど小物をまとめやすく、バッグの中もすっきり整いそうです。

レザー風素材におしゃれな模様が映える一品

【セリア】「フェイクレザーポーチ フラット」\110（税込）

どこか懐かしさを感じさせる、ノスタルジックな柄がおしゃれなレザー調ポーチ。フラットな形だから、コスメや文具、仕事用の小物収納などマルチに使えそうです。さらにゴールドカラーのファスナーが上品なアクセントになり、プチプラながら高見えを演出してくれそう。バッグの中に忍ばせるだけで、どこか大人の余裕を楽しめそうなアイテムです。

