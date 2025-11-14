¸µ¿·³ã¼é¸î¿À¤¬¼ÒÄ¹½¢Ç¤¤Ø¡¡±Ä¶ÈÉôÌç¤«¤éÈ´Å§¡ÄÌîß·ÍÎÊå»á¤¬¿·ÂåÉ½¤Ë¡Ö¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¡×
¡¡¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï11·î14Æü¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î¸òÂå¤òÀµ¼°È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡2026Ç¯1·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÃæÌî¹¬É×¼ÒÄ¹¤¬ÂàÇ¤¤·¡¢Íâ2·î1ÆüÉÕ¤Ç¼èÄùÌò±Ä¶ÈËÜÉôÄ¹¤ÎÌîß·ÍÎÊå»á¤¬¿·¤¿¤ËÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¡£
¡¡¸½ºß46ºÐ¤ÎÌîß·»á¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤ËGK¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡¢¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡¢¾¾ËÜ»³²íFC¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¡£J1ÄÌ»»75»î¹ç¡¢J2ÄÌ»»219»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¤â94»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ò¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡°úÂà¸å¤Ï2020Ç¯¤«¤é¥¯¥é¥Ö¤Î±Ä¶ÈÉôÌç¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤À¡£2023Ç¯1·î¤Ë±Ä¶ÈËÜÉôÄ¹¡¢Æ±Ç¯9·î¤Ë¤Ï¼¹¹ÔÌò°÷¤ò·óÇ¤¡£2025Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¼èÄùÌò±Ä¶ÈËÜÉôÄ¹¤È¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ìîß·»á¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÇÒÌ¿¤·¡¢¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¶»¤Ë¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤È¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë