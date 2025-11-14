『UVERworld THE MOVIE: 25 to EPIPHANY』本予告解禁 メンバー登壇の舞台あいさつ、声出しOKの応援上映も決定
ロックバンド・UVERworldの結成25周年、デビュー20周年を記念したドキュメンタリーライブフィルム『UVERworld THE MOVIE： 25 to EPIPHANY』より、本予告映像＆本ビジュアルが解禁。さらに、メンバー（TAKUYA∞、彰、克哉、信人、真太郎、誠果）登壇の「前夜祭！舞台あいさつ」「公開記念舞台あいさつ」の開催も決定。公開期間中、声出しOKの応援上映（※一部劇場を除く）も決まった。
【動画】魂の叫びのように声をあげるTAKUYA∞の姿が！ 映画『UVERworld THE MOVIE： 25 to EPIPHANY』本予告
本作は、6年ぶりとなる東京ドーム公演「EPIPHANY」を中心に、UVERworldの現在地を描き出すドキュメンタリーライブフィルム。タイトルの「EPIPHANY（気づき・ひらめき）」は、彼らが歩んできたこれまでとこれからをつなぐ象徴的な言葉として掲げられている。
結成25周年を迎えたUVERworldは、2025年6月14日・15日に東京ドームで「UVERworld LIVE “EPIPHANY” at TOKYO DOME」を開催。長きにわたり支えてきたファンと共に、節目の瞬間を分かち合った。映画では、そのライブ映像を軸に、オーストラリアで新たに撮影された映像を交えながら、音楽と誠実に向き合い続ける姿を記録。過去から現在、そして未来へと続くバンドの軌跡と、音楽に込められた信念を静かに描き出す。
UVERworldは楽曲を通じて、「諦めない姿勢」「自分を信じぬくこと」「挑戦し続けること」という揺るぎない哲学を体現し、多くの人々を惹きつけている。ライブでの熱量とアジテーションは圧倒的で、彼らのエネルギッシュなパフォーマンスがファンを一気に引き込み、「魂を燃やす場所」と化す。今回の東京ドームでのライブはまさにそんな彼らの集大成と言っても過言ではない、金字塔とも言われるライブとなった。
本予告映像では、6月14日・15日に東京ドームで開催された「UVERworld LIVE “EPIPHANY” at TOKYO DOME」にて、ボーカルであるTAKUYA∞が、満員の観客を前に語りかける。「ずっと疑問に思ってきたことは、ある日突然ふとした瞬間に答えにたどり着く。俺たちはそれを“EPIPHANY”という言葉で表現して、次のアルバムを作りました」。ライブタイトル、そして本映画のタイトルにも掲げられている“EPIPHANY”は、彼らが歩んできた軌跡と、これからを照らす象徴的な言葉だ。
当時の熱気がそのまま伝わるようなエネルギッシュなライブ映像とともに、UVERworldが積み重ねてきた歳月、そして新たな航路を象徴するオーストラリアでの姿がエモーショナルに交差。「俺はこんな時間がほしかったーー俺はこんなバンドがしたかったーー」と魂の叫びのように声をあげるTAKUYA∞。その姿からは、これまで支え合ってきたメンバーへの信頼、音楽への飽くなき情熱、そして未来へ踏み出す決意が鮮烈に伝わってくる。
併せて、本ビジュアルも解禁。東京ドームに集結した観客の光が広がる壮観な光景とともに、ライブパフォーマンス中のメンバーの姿が捉えられており、その表情や動きから、緊張感や歓喜、爆発するエネルギーなど、バンドが持つ躍動そのものが伝わるビジュアルとなっている。
「今までのすべて そしてこれからのすべてを――」というコピーが掲げられ、節目の年にふさわしい、過去と未来をつなぐ、UVERworldが歩んできた25年の軌跡を象徴するデザインに仕上がっている。
メンバー登壇の「前夜祭！舞台あいさつ」は、新宿バルト9（東京）にて12月11日の16時10分の回上映後、19時55分の回上映前に行われる。
公開記念舞台あいさつは、T・ジョイ梅田（大阪）にて12月18日16時10分の回上映後、19時55分の回上映前に行われる（両回ともに「声出しOKの応援上映」）。
本日より、上映劇場と通販にてムビチケカードが販売開始。特典はメンバーのサインがランダムで入ったサイン入りトレーディングカード（全6種ランダム）。またオリジナルスマホ壁紙がもらえる、ムビチケオンライン券も同時発売となる。
ドキュメンタリーライブフィルム『UVERworld THE MOVIE： 25 to EPIPHANY』は、12月12日より2D公開、12月26日よりSCREENX、4DX、ULTRA 4DX公開。
本作は、6年ぶりとなる東京ドーム公演「EPIPHANY」を中心に、UVERworldの現在地を描き出すドキュメンタリーライブフィルム。タイトルの「EPIPHANY（気づき・ひらめき）」は、彼らが歩んできたこれまでとこれからをつなぐ象徴的な言葉として掲げられている。
結成25周年を迎えたUVERworldは、2025年6月14日・15日に東京ドームで「UVERworld LIVE “EPIPHANY” at TOKYO DOME」を開催。長きにわたり支えてきたファンと共に、節目の瞬間を分かち合った。映画では、そのライブ映像を軸に、オーストラリアで新たに撮影された映像を交えながら、音楽と誠実に向き合い続ける姿を記録。過去から現在、そして未来へと続くバンドの軌跡と、音楽に込められた信念を静かに描き出す。
UVERworldは楽曲を通じて、「諦めない姿勢」「自分を信じぬくこと」「挑戦し続けること」という揺るぎない哲学を体現し、多くの人々を惹きつけている。ライブでの熱量とアジテーションは圧倒的で、彼らのエネルギッシュなパフォーマンスがファンを一気に引き込み、「魂を燃やす場所」と化す。今回の東京ドームでのライブはまさにそんな彼らの集大成と言っても過言ではない、金字塔とも言われるライブとなった。
本予告映像では、6月14日・15日に東京ドームで開催された「UVERworld LIVE “EPIPHANY” at TOKYO DOME」にて、ボーカルであるTAKUYA∞が、満員の観客を前に語りかける。「ずっと疑問に思ってきたことは、ある日突然ふとした瞬間に答えにたどり着く。俺たちはそれを“EPIPHANY”という言葉で表現して、次のアルバムを作りました」。ライブタイトル、そして本映画のタイトルにも掲げられている“EPIPHANY”は、彼らが歩んできた軌跡と、これからを照らす象徴的な言葉だ。
当時の熱気がそのまま伝わるようなエネルギッシュなライブ映像とともに、UVERworldが積み重ねてきた歳月、そして新たな航路を象徴するオーストラリアでの姿がエモーショナルに交差。「俺はこんな時間がほしかったーー俺はこんなバンドがしたかったーー」と魂の叫びのように声をあげるTAKUYA∞。その姿からは、これまで支え合ってきたメンバーへの信頼、音楽への飽くなき情熱、そして未来へ踏み出す決意が鮮烈に伝わってくる。
併せて、本ビジュアルも解禁。東京ドームに集結した観客の光が広がる壮観な光景とともに、ライブパフォーマンス中のメンバーの姿が捉えられており、その表情や動きから、緊張感や歓喜、爆発するエネルギーなど、バンドが持つ躍動そのものが伝わるビジュアルとなっている。
「今までのすべて そしてこれからのすべてを――」というコピーが掲げられ、節目の年にふさわしい、過去と未来をつなぐ、UVERworldが歩んできた25年の軌跡を象徴するデザインに仕上がっている。
メンバー登壇の「前夜祭！舞台あいさつ」は、新宿バルト9（東京）にて12月11日の16時10分の回上映後、19時55分の回上映前に行われる。
公開記念舞台あいさつは、T・ジョイ梅田（大阪）にて12月18日16時10分の回上映後、19時55分の回上映前に行われる（両回ともに「声出しOKの応援上映」）。
本日より、上映劇場と通販にてムビチケカードが販売開始。特典はメンバーのサインがランダムで入ったサイン入りトレーディングカード（全6種ランダム）。またオリジナルスマホ壁紙がもらえる、ムビチケオンライン券も同時発売となる。
ドキュメンタリーライブフィルム『UVERworld THE MOVIE： 25 to EPIPHANY』は、12月12日より2D公開、12月26日よりSCREENX、4DX、ULTRA 4DX公開。