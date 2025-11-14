原因は自分にある。『チャギントン』15周年記念イベントに出演決定 公開収録でさまざまな“試練”に挑戦
未就学児向けCGアニメ『チャギントン』（フジテレビ系／毎週日曜 前6：15）の放送15周年を記念した公開収録イベント『GO！GO！ゲンジブチャギントン』が、12月14日に東京・お台場のフジテレビ本社屋 特設会場にて開催される。同作の15周年アンバサダーを務める7人組ダンス＆ボーカルグループ・原因は自分にある。が出演し、番組の世界観に沿った試練に挑むチャレンジバラエティが展開される。
【画像】独自の世界観がすごい！幻想的なゲンジブBlu-ray通常盤ジャケ写
同イベントは、子どもたちに人気の『チャギントン』が掲げる“お互いの役割を認めて助け合うことが、自身の成長や仲間との絆につながる”というストーリーコンセプトを軸に構成。メンバー同士が協力しながらチャレンジに立ち向かう姿が描かれる。
出演が決定した桜木雅哉は、「僕が小さい頃、毎週日曜日の朝に見ていた番組で、まさか将来自分たちが15周年アンバサダーに就任させていただけると思っていなかったことがまずはありがたくも驚きですが、さらに公開収録にも出演させていただけるということで、チャギントン・ゲンジブファンの方と同じ時間を楽しく過ごしながら、一緒に盛り上げていきたいです！子どもたちやご家族、見ている方みんなに勇気や元気を与えていけたらいいなと思っています！」とコメントしている。
会場では、これまでに販売された原因は自分にある。とのコラボグッズに加え、新商品の販売も予定されており、詳細は後日発表される。
