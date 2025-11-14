¡Ú¹ÈÇò¡Û´öÅÄ¤ê¤é¡¢¥½¥í¤Ç½é½Ð¾ì¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¡ÖÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤òÈäÏª¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡¡YOASOBI¤ÎAyase¤Ë¤ÏÏ¢Íí¤Ï¤³¤ì¤«¤é
¡¡NHK¤Ï14Æü¡¢Âç¤ß¤½¤«¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¡Ë¤Î½Ð¾ì²Î¼êÈ¯É½²ñ¸«¤ò¼Â»Ü¡£½é½Ð¾ì¤Î²Î¼ê¡¦´öÅÄ¤ê¤é¤¬¡¢²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ú²ñ¸«¥«¥Ã¥È¡Û²Ä°¦¤¤¡Ä¡ª¥Ï¡¼¥È¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤¹¤ë´öÅÄ¤ê¤é
¡¡YOASOBI¤È¤·¤Æ¤Ï3ÅÙ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥½¥í¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë´öÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î1Ç¯¥½¥í¤È¤·¤Æ³Ú¶Ê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¡£1Ç¯¤¹¤´¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·Á¤ÇÂç¤ß¤½¤«¤Ë1Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë·Á¤Ç¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡YOASOBI¤ÎÁêÊý¤Ç¥³¥ó¥Ý¡¼¥¶¡¼¤ÎAyase¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¡Ö¤³¤ì¤«¤éÅÁ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö1¿Í¤Ç½Ð¤ë¤Î»þ¤È¡¢2¿Í¤Ç½Ð¤ë»þ¤È¤Ç¤Ï¶ÛÄ¥¤Î»ÅÊý¤â°ã¤¦¤È»×¤¦¡£1¿Í¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤òÈäÏª¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡NHKÊüÁ÷100¼þÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë76²óÌÜ¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡12·î31Æü¤Î¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤ÇNHKÁí¹ç¡¦BSP4K¡¦BS8K¡¦¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢NHK ONE¡Ê¿·NHK¥×¥é¥¹¡Ë¤Ç¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡ÊÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡Ë¡£ºòÇ¯¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤ÏÇòÁÈ¤¬Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÄÌ»»¤Ç¹ÈÁÈ34¾¡¡¢ÇòÁÈ41¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
