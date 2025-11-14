40万人に日本の「今」をアピール！クリエイティヴ・ヴィジョン「フェスティヴァックス ジャパン」オンライン説明会

クリエイティヴ・ヴィジョンが、大阪商工会議所の協力のもと、北米最大のアニメイベント「アニメエキスポ 2026」に出展する日本パビリオン「フェスティヴァックス ジャパン」を企画運営！

この出展に伴い、協賛社・出展社募集に関するオンライン説明会が、2025年12月1日(月)と12月3日(水)に開催されます。

クリエイティヴ・ヴィジョン「フェスティヴァックス ジャパン」オンライン説明会

説明会開催日程：

第1回：2025年12月1日(月) 午後1時〜2時第2回：2025年12月3日(水) 午前10時〜11時

※第1回、2回とも同内容

開催方法：オンラインZoom開催

参加費用：無料

毎年7月に開催され、世界60ヶ国以上から40万人を越えるファンを集める「アニメエキスポ」

2024年より始まった「フェスティヴァックス ジャパン(FestivAX JPN)」は、アニメエキスポを通して日本の「今」を伝えることを目的としています。

「もっと日本を世界に」をテーマに、「アニメ」「アート」「ファッション」「グルメ」「観光」「工芸」「芸能」など、幅広いジャンルで「アニメエキスポ 2026」へ共に出展する企業・団体・アーティストを募集します。

アニメエキスポ メイン会場入り口付近の好立地に出展

出展位置は、アニメエキスポのメイン会場であるExhibitホール入り口付近。

40万人以上の来場者がかならず「フェスティヴァックス ジャパン」のブースを目にする絶好の場所となります。

日本が大好きな来場者へアピールできる絶好の機会です！

オンライン説明会 アジェンダ

1. 冒頭挨拶

2. アニメエキスポについて

3. フェスティヴァックス ジャパン出展社募集の概要説明

4. 質疑応答

5. クロージング

出展に関心のある方は、まずはオンライン説明会への参加がおすすめです。

説明会への申し込みは、Peatixサイトより無料チケットの購入が必要です。

クリエイティヴ・ヴィジョン企画運営「フェスティヴァックス ジャパン」の紹介でした。

