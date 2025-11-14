お笑いタレントの狩野英孝が１４日、ファンに謝罪した。

狩野はＸ（旧ツイッター）で「【ファンの皆様へ】 ２０２５年、今年は紅白歌合戦に出場する事が出来ませんでした。応援して頂いてるファンの皆様本当に申し訳ありませんでした」とつづった。ＮＨＫはこの日、大みそかに放送される「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の出場歌手を発表したが、狩野の名前はなかった。

「原因としては、この１年間自分が奏でる音を信じて努力しましたが 自分の限界を越えられなかった事と、ミとファの音が上手く表現出来なかったかなと感じています」（原文ママ）と反省。

「一瞬、音楽から離れたら楽になれるかな？とも考えました。しかし、それは『逃げ』＝『負け』と考えると、今まで自分が発信して来た音楽に破綻が生まれます。僕の曲を聞いて“明日も頑張ろう”や“何度も立ち上がろう”と思ってくれた方々の為にも、僕は前へ進みます。来年、また紅白歌合戦で歌えるよう再スタートします」と前を向き、「ファンの皆様へ、申し訳ない気持ちと、また新たに動き出す僕の気持ちを受け止めて頂きたいです。よろしくお願い致します」と記していた。

今年はアーティスト「５０ＴＡ」（フィフティーエー）として、７月１８日放送のテレビ朝日系「ミュージックステーション ＳＵＰＥＲ ＳＵＭＭＥＲ ＦＥＳ ２０２５」に初出演し、「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」「ＨＡＮＡ」ら人気アーティストと共演するなど音楽活動も精力的に行った狩野。

投稿にはファンから「残念！」「今年１番残念な報告でした」「今年もダメでしたか…けど生きてる限りチャンスはあります」などの声が上がっている。