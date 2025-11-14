mozo ワンダーシティは、2025年11月29日(土)より3週に渡る特別な週末イベント「mozo＋Christmas MARKET 2025」を開催します。

毎週土日に週替わりで出店店舗が変わるクリスマスマーケットが、昨年より規模を拡大し「1Fステーションコート」と「1Fマルシェコート」の2会場にて開催されます。

地元の人気店のスイーツやパンなどのグルメ、mozoのイチオシ店舗が集結し、心温まるホリデーシーズンを演出します。

mozo＋Christmas MARKET 2025

期間：

【vol.1】2025年11月29日(土)・30日(日)

【vol.2】2025年12月6日(土)・7日(日)

【vol.3】2025年12月13日(土)・14日(日)

時間：各日10：00〜18：00 ※なくなり次第終了

場所：mozo ワンダーシティ 1Fステーションコート／マルシェコート

「ステーションコート」会場では、Vol.1（11月29日・30日）に名古屋芸術大学の未来のクリエイターによるアート作品を販売。

Vol.2・Vol.3では、素材にこだわった焼き菓子やパン、スイーツなどのグルメや魅力的な雑貨が並びます。

「マルシェコート」会場では、Vol.1〜3の全期間を通して、mozoイチオシの食物販店舗の焼き菓子やコーヒー、紅茶などが登場。

普段は販売していないマーケット限定商品も用意されます。

特別企画：限定ビスキュイをプレゼント！

クリスマスマーケットでの購入者を対象に、限定ビスキュイがプレゼントされます。

豊田産の抹茶とほうじ茶を使い、フレンチシェフが手づくりした焼き菓子で、冬限定のサステナブルギフトです。

配布条件：クリスマスマーケットでお買上げいただいた方

配布数：各日先着200個 ※なくなり次第終了

Vol.1 11月29日(土)・30日(日) 出店一覧

■ステーションコート

・名古屋芸術大学

(1)からくり・あにまるず(ハンドメイド雑貨)

(2)マンガゼミ(オリジナル作品、グッズ)

(3)イラストレーションコース(オリジナルグッズ、作品)

(4)彫刻造形部(ミニフィギュア、キーホルダー)

■マルシェコート

・Double Tall Cafe BEANS(ドリップコーヒーパック・シュトーレン・焼き菓子)

・抹茶ラボ(ホールバーム・スティックバーム・抹茶パウンド)

・菓子屋伊之助(焼き菓子)

・REFALA(インテリアライト)

Vol.2 12月6日(土)・7日(日) 出店一覧

■ステーションコート

・☆夢宙屋(和紙ランプ)

・gulu gulu donut(ドーナツ)

・SLOW DAYS (スロー デイズ)(雑貨)

・partage(焼き菓子)

・菓子屋伊之助(焼き菓子)

・＜仮称＞愛きらり販売会(いちご)

■マルシェコート

・Double Tall Cafe BEANS(ドリップコーヒーパック・シュトーレン・焼き菓子)

・抹茶ラボ(ホールバーム・スティックバーム・抹茶パウンド)

・オランオランカカオ(チョコレート屋さんの焼き菓子)

・エクラエンネ(焼き菓子)

Vol.3 12月13日(土)・14日(日) 出店一覧

■ステーションコート

・naisho iro(ナイショイロ)(アートフラワー・アクセサリー)

・tot le matin boulangerie(トレマタンブーランジェリー)(シュトーレン・フランスパン)

・昼さがりのMys.(ケーキ・焼き菓子)

・焼き菓子 池田(クッキー・パウンドケーキ・シュトーレン)

・flower.azu(花雑貨)

・フルール・フルール(12月13日(土)のみ)(シュトーレン・パン)

・しのだ農園〜shinoda farm〜(12月14日(日)のみ)(自家製果物・野菜の加工品)

■マルシェコート

・Double Tall Cafe BEANS(ドリップコーヒーパック・シュトーレン・焼き菓子)

・H&F BELX(ティーバッグ)

・オランオランカカオ(チョコレート屋さんの焼き菓子)

・エクラエンネ(焼き菓子)

個性豊かなクリスマスマーケットで、特別な日の準備を楽しめます！

※商品は数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。

※イートインスペースは会場内にございません。ご了承ください。

※イべント内容・時間等、予告なく急遽変更になる場合があります。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post かわいいクリスマスメニューも！mozo＋Christmas MARKET 2025 appeared first on Dtimes.