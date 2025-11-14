ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国黒竜江省の夜空にオーロラ 磁気嵐が影響 中国黒竜江省の夜空にオーロラ 磁気嵐が影響 中国黒竜江省の夜空にオーロラ 磁気嵐が影響 2025年11月14日 14時45分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １２日、黒竜江省大慶市で撮影したオーロラ。（パノラマ写真、大慶＝新華社配信／劉崴） 【新華社ハルビン11月14日】中国最北に位置する黒竜江省の複数地域で12日夜から13日早朝にかけて、磁気嵐の影響によりオーロラが現れた。（記者/何山）１２日、黒竜江省大慶市で撮影したオーロラ。（大慶＝新華社配信／劉崴）１２日、黒竜江省チチハル市を流れる嫩江（どんこう）のほとりで撮影したオーロラ。（スタック合成写真、チチハル＝新華社配信／王勇剛）１２日、黒竜江省伊春市嘉蔭県で撮影したオーロラ。（伊春＝新華社配信／李紹軍）１２日、黒竜江省伊春市伊美区で撮影したオーロラ。（伊春＝新華社配信／李佳星）１２日、黒竜江省富錦市で撮影したオーロラ。（富錦＝新華社配信／曲玉宝）１２日、黒竜江省富錦市で撮影したオーロラ。（富錦＝新華社配信／庚喜慶）１２日、黒竜江省双鴨山市で撮影したオーロラ。（双鴨山＝新華社配信／韓陽）１２日、黒竜江省双鴨山市で撮影したオーロラ。（双鴨山＝新華社配信／韓陽）１２日、黒竜江省黒河市にある北大荒集団北安分公司の長水河農場で撮影したオーロラ。（黒河＝新華社配信／銭泊羽）１２日、黒竜江省黒河市にある北大荒集団北安分公司の長水河農場で、オーロラを観賞する写真愛好家。（黒河＝新華社配信／銭泊羽）１２日、黒竜江省尚志市亜布力（ヤブリ）鎮で撮影したオーロラと光柱。（尚志＝新華社配信／劉大鵬）１３日、黒竜江省ハルビン市を流れる呼蘭河のほとりで撮影したオーロラ。（ハルビン＝新華社配信／李鑫） リンクをコピーする みんなの感想は？