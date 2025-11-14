MLB・カブスのPCAことピート・クロウ＝アームストロング選手が、日本時間14日の「MLB Awards」に出席。今季ともにプレーした今永昇太投手や鈴木誠也選手について言及しました。

普段から仲のよい姿を見せている鈴木選手については「今後もしっかり関わっていくつもりだよ。みんな知ってる通り、僕は彼のことを本当に大切に思っているからね」とコメント。さらに「皆さんも見ていたと思うけど、彼は今年、本当にどんな力を持っているかをみんなに示したと思う。必要なときにライトを守り、必要に応じてレフトも守るという彼のプレーぶりをとても誇りに思っているよ」と今季の躍動をたたえました。鈴木選手は今季メジャーキャリアハイとなる32本塁打をマーク。特に前半戦では活躍を見せ、一時は打点で両リーグトップに立ちました。

さらに記者からはFA市場に並ぶことになった今永投手についても質問が。今永投手はメジャー挑戦初年度から15勝をあげ躍動。持ち前のユーモアでもチームメート達を魅了し、チームの中心人物として2年目も躍動を見せていました。

PCA選手は今永投手がチームを離れることに「驚いたよ。とても残念だった。みんなショウタのことが大好きなのに」とコメント。続けて「複数年契約の選手に関わるフリーエージェンシーの仕組みについては、僕もあまり詳しくないんだけど…僕はショウタを他のチームメートと同じように大切に思っていて、彼のために最良の選択を望んでいるよ。だから、彼がどんな決断をしても“イマナガショウタ”は野球界を代表する左投手だと僕は思ってる。彼はきっと自分の道を見つけると思うよ。ショウタのことが大好きで、彼の幸せを願ってるんだ」と何度も愛情をこめた言葉を続けました。

さらに話題は同じく日本人選手である大谷翔平選手についても波及。PCA選手は3年連続4度目のMVPを獲得した大谷選手について「彼は本当に素晴らしいし、僕は彼のプレーが大好きなんだ」と語りました。