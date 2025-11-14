今シーズン成績が低迷し、J2降格が決まったアルビレックス新潟。



トップチーム入江監督の退任に続き、中野幸夫社長の退任が14日、発表され、新社長は元ゴールキーパーで取締役営業本部長を務める野澤洋輔さん（46）に決まりました。2026年2月1日に就任します。



また、中野社長は取締役として会社に残るということです。





それぞれコメントを発表しています。＜野澤洋輔 取締役営業本部長のコメント＞「このたび、代表取締役を拝命し、身の引き締まる思いです。これまで支えてくださった皆さまへの感謝を胸に、クラブのさらなる成長と新たな挑戦に全力で取り組んでまいります」＜中野幸夫 代表取締役社長のコメント＞「いつもアルビレックス新潟への温かいご支援と、熱いご声援を賜りまして、誠にありがとうございます。2020年11月、3度目となる代表取締役に就任し、クラブ経営を進めてまいりましたが、今シーズンの成績不振において、そのすべての責任は私にございます。このたび、今年度末（2026年1月31日）をもって退任することを取締役会に申し出て、承認を得た次第でございます。ホームやアウェイに関わらず、選手たちと共に戦ってくださるサポーターの皆様、パートナー企業の皆様、ホームタウン関連の方々、アルビレックス新潟を支えてくださるすべての方々から、これほどまでに大きな後押しをいただいたにも関わらず、来季はJ2で戦うという結果となってしまいました。この結果を真摯に受け止めるとともに、大きな責任を痛感しております。大変申し訳ございません。私に課されている使命は、今シーズンの最終戦までクラブ一丸となり、しっかりと戦い抜くということ、そして新しい体制へ速やかな移行を進めていくことだと考えております。これらを最後まで遂行してまいります。重ねまして、アルビレックス新潟を応援してくださるすべての皆様に、心から感謝を申し上げます。本当に、ありがとうございました」