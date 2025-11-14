公益財団法人東京都歴史文化財団が運営する、アートとデジタルテクノロジーの活用を通じて人々の創造性を社会に発揮するための活動拠点、シビック・クリエイティブ・ベース東京（以下、CCBT）が、12月に渋谷から原宿へ移転する。

【画像】移転にあたって発表されたステートメント

CCBTは、今回の移転に合わせて掲げた「都市は想像力を要求する。」をキーワードに、イベントや作品展示などを開催すると発表、チケットの販売を開始した。

アートチーム・SIDE COREの特別展『新道路』では、2022年度のCCBTアーティスト・フェローであるSIDE COREの試みを展示や関連イベントを通じて共有する。

またCCBTが開催する初の音楽イベント『Sound Atlas #1 極地からの音』は、リニューアルを機に「音（サウンド）」を探求するプロジェクト「Sound Atlas（サウンド・アトラス）」を始動することで始まった企画で、ライブ、パフォーマンス、DJ、インスタレーション、トークなど領域を超えたアーティストたちが参加する。チケット販売は、11月13日14時より開始しており、先着順で特設サイトより申し込みできる。

CCBTでは、その他にもさまざまなオープニングトークやワークショップが開催される。申し込みやイベントの詳細については特設サイトを確認してほしい。

（文＝リアルサウンド編集部）