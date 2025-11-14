【紅白】K-POP勢6組→3組に半減 aespa所属・SMエンタからは2011年以来の出場【一覧掲載】
大みそか恒例の『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45 総合ほか）の出場歌手が14日、東京・渋谷のNHK局内で発表された。K-POP勢は半減した。
【一覧】『第76回NHK紅白歌合戦』出場者 これまでの出場回数も
K-POP勢は、韓国拠点のBELIFT LAB（HYBE MUSIC GROUP）所属のILLIT、SM ENTERTAINMENT所属のaespaの2組、日本現地化レーベル・YX LABELS（HYBE MUSIC GROUP）の&TEAMの計3組となった。前年は韓国拠点がTOMORROW X TOGETHER、ILLIT、TWICE、LE SSERAFIMの4組、日本現地化のLAPONEがJO1、ME:Iの2組で計6組だった。今年は全体で半減した。
K-POP勢で最多の2組出場となったのはHYBE MUSIC GROUP。aespaが所属するSMエンターテインメントからの出場は、東方神起＆少女時代の2011年以来となる。
会見には、初出場の&TEAMが出席。サブリーダーのFUMAが「僕たちは、日本から出発したグループでして、『紅白歌合戦』がひとつの目標であり、夢でした。光栄です」と喜びをかみしめ、「デビューから3年、応援してくださったファンの皆さんに誇りに思っておもらえるように、番組に恥じないように、一瞬一瞬を大切にしたい」と力を込めた。
今年は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが司会を務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」となる。
12月31日の午後7時20分から11時45分までNHK総合・BSP4K・BS8K・ラジオ第1で放送され、nhk one（新NHKプラス）で同時・見逃し配信予定。昨年の『紅白』は白組が2年ぶりに優勝を果たし、通算で紅組34勝、白組41勝となった。
■出演者一覧
【紅組】
アイナ・ジ・エンド（初）
あいみょん（7）
ILLIT（2）
幾田りら（初）
石川さゆり（48）
岩崎宏美（15）
aespa（初）
CANDY TUNE（初）
坂本冬美（37）
高橋真梨子（7）※高橋の「高」ははしごだか
ちゃんみな（初）
天童よしみ（30）
乃木坂46（11）
HANA（初）
Perfume（17）
ハンバート ハンバート（初）
FRUITS ZIPPER（初）
MISIA（10）
水森かおり（23)
LiSA（4）
【白組】
&TEAM（初）
ORANGE RANGE（3）
King ＆ Prince（6）
久保田利伸（2）
郷ひろみ（38）
サカナクション（2）
純烈（8）
TUBE（3）
Number_i（2）
新浜レオン（2）
Vaundy（3）
BE:FIRST （4）
福山雅治（18）
布施 明（26）
Mrs. GREEN APPLE（3）
三山ひろし（11）
M!LK（初）
【特別企画】
堺正章
氷川きよし
