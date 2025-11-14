¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×¥æ¥á¥¡¢ÍÄ¾¯´ü¥·¥ç¥Ã¥ÈÂ¿¿ô¸ø³«¡Ö¤×¤¯¤×¤¯¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¥Ï¥ó¥µ¥à¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/14¡ÛMnet¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Ü¥¤¥×¥é2¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥æ¥á¥¡ÊYUMEKI¡Ë¤¬11·î13Æü¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×½Ð¿È¥¤¥±¥á¥ó¡Ö¤×¤¯¤×¤¯¤Ç²Ä°¦¤¤¡×ÍÄ¾¯´ü¥·¥ç¥Ã¥È
11·î12Æü¤Ë25ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¥æ¥á¥¤¬¡¢13Æü¤Ë¡Ö¤ª½Ë¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£ÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤Î¥³¥é¡¼¥¸¥å¤È¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥³¥é¡¼¥¸¥å¤Ë¤ÏÆýÍÄ»ù¤é¤·¤¤¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤¿»Ñ¤¬Â¿¿ô¼Ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤×¤¯¤×¤¯¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¥Ï¥ó¥µ¥à¡×¡Ö²þ¤á¤Æ¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤¤¤¦¼Ì¿¿¸ø³«¤·¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
【写真】「ボイプラ2」出身イケメン「ぷくぷくで可愛い」幼少期ショット
¢¡¥æ¥á¥¡¢ÍÄ¾¯´ü¼Ì¿¿¤Î¥³¥é¡¼¥¸¥å¤ò¸ø³«
¢¡¥æ¥á¥¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
