【紅白2025】嵐は出演する？制作統括が言及
【モデルプレス＝2025/11/14】大みそか恒例の「第76回NHK紅白歌合戦」（午後7時20分〜11時45分）出場者発表会見が、11月14日に行われた。会見後に制作統括の篠原伸介氏が囲み取材に応じ、嵐の出演について言及した。
記者から「嵐は出るんでしょうか」という質問が飛ぶと、「ご質問ありがとうございます。注目の大きい方だと思いますけど…」と前置き、「現時点で決まっている方については今日の発表の通りとなります」と説明。「期待値の高い方に出演していただきたい」としつつ「引き続き継続的に交渉をさせていただくという形になります。現時点で申し上げられることは以上になります」と言及していた。
今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）（※五十音順）の4人が担当する。12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。（modelpress編集部）
◆嵐、出演の有無に言及
◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜
