美人インフルエンサー、ミニスカで美脚スラリ 新ヘアも披露「可愛すぎる」「何でも似合う」の声
【モデルプレス＝2025/11/14】男女3人組マルチクリエイターグループ・PKAのメンバー・かっぱが11月13日、自身のInstagramを更新。ニューヘアーを公開し、話題が集まっている。
【写真】25歳美人クリエイター「スタイル良すぎ」ミニスカ姿
かっぱは「秋色とっても可愛〜」とつづり、街歩きをしながらのショットを投稿。腰まであったウェーブロングヘアが胸の上までのストレートヘアで笑顔の写真を公開した。また、チェックのミニスカートにベージュの靴を合わせ、スラリと伸びた脚が際立つスタイルも披露している。
この投稿に「可愛すぎる」「その長さも素敵」「何でも似合うのはさすが」「スタイル良すぎ」「などとコメントが寄せられている。
ゆうぴーまん（P）・かっぱ（K）・あっぷる（A）の幼馴染3人組からなるPKAは、2016年から活動を開始。日々の思い出をSNSで発信する中で、MixChannelにアップしたダンス動画から火が付き、YouTubeではメイク動画や恋バナなどの企画で同世代を中心に話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
◆PKA・かっぱ、秋のヘアスタイルを披露
◆PKA・かっぱのニュースタイルに反響
