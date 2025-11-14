IS:SUE・宮世琉弥「TGC in あいち・なごや 2026」メインアーティストに決定 第3弾出演者・MC解禁
【モデルプレス＝2025/11/14】2月15日にIGアリーナにて開催される「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、TGC in あいち・なごや 2026）より、第3弾出演者が解禁された。
ゲストには、愛知県豊田市出身で、“ジャンポケ”の愛称で親しまれる人気お笑いコンビ「ジャングルポケット」のリーダー兼ボケ担当として活躍する傍ら、2017年・2018年には全日本マスターズレスリング選手権で2連覇を達成するなどアスリートとしての一面も持ち、すでにTGC出演が決定している妻・近藤千尋との仲睦まじい様子でも話題を集めている太田博久が出演決定。
また、愛知県名古屋市出身で、2009年11月にSKE48第3期生として加入後、チームEのリーダーを務め、2018年には選抜総選挙で2位に輝くなど人気を博し、2022年の卒業後も持ち前のトーク力を活かしタレントとして活躍中の須田亜香里、ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」への出演をきっかけにTikTokフォロワー数が瞬く間に100万人を突破するなど人気急上昇中の現役高校生アーティストで、2025年8月7日のオリジナル楽曲「おやすみTaxi」の初リリースに続き、9月7日には2nd Digital Single「HEA7EN」を配信リリースし、今後の活躍に期待を寄せる新世代のニューアイコン・MON7Aも出演する。
メインアーティストには、世界中のSNSトレンドを独占したサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」から誕生したガールズグループで、現在全国6都市にて開催されている初の全国ツアー「2025 IS:SUE 1ST TOUR - IS:SUE IS COMING」は全公演のチケットが即完売、2026年1月14日には4TH SINGLE「PHASE」のリリースを控えているIS:SUEが決定。
また2019年に俳優デビューを果たすと、若手の登竜門とされるCMに大抜擢され、2025年はドラマ『いつか、ヒーロー』や初単独主演映画『顔だけじゃ好きになりません』など数々の話題作に出演する一方、アーティストとしても10〜20代を中心に幅広い層から人気を集め、2025年1月には東京・国立代々木競技場第一体育館で初のワンマンライブ、イベントを2days成功させるなど、マルチな才能を発揮し続けている宮世琉弥が登場する。
MCには、情報・バラエティ番組への出演をはじめ、映画、舞台とマルチに活躍するウエンツ瑛士、フリーアナウンサーやタレントとして多くの番組に出演する一方、SNSで見せる“母としての一面”にも共感の声が寄せられ、地方開催のTGCは初登場となる鷲見玲奈のTGC初タッグが決定した。（modelpress編集部）
イベント名称：Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION（略称：Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026）
開催⽇時：2026年2⽉15⽇（⽇）開場12：00 開演14：00 終演19：00（予定）
会場：IGアリーナ（〒462-0846 愛知県名古屋市北区名城1丁⽬4-1）
ゲストモデル：池田美優、加藤ナナ、川口ゆりな、さくら、田鍋梨々花、鶴嶋乃愛、なえなの、なごみ、生見愛瑠、希空、ブリッジマン遊七、本田紗来、MINAMI、村上愛花、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、りんか 他 ※50音順
ゲスト：太田博久（ジャングルポケット）、近藤千尋、須田亜香里、とうあ、八村倫太郎（WATWING）、村重杏奈、杢代和人、MON7A 他 ※50音順
メインアーティスト：IS:SUE、岩田剛典、FRUITS ZIPPER、宮世琉弥、WILD BLUE 他 ※50音順
MC：ウエンツ瑛士、鷲見玲奈
