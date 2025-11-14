三田寛子、体調不良で休演中の次男・中村福之助の誕生日祝福 愛犬抱えた近影公開で「お母様にそっくり」「早く良くなりますように」の声
【モデルプレス＝2025/11/14】女優の三田寛子が11月13日、自身のInstagramを更新。次男で歌舞伎俳優の中村福之助の28歳の誕生日を報告した。
【写真】歌舞伎俳優の59歳妻「お母様にそっくり」体調不良の次男の近影
三田は「中村福之助のお誕生日です」とクラッカーの絵文字をつけて祝福。「日常のおうち時間はいつもこんな」と記し、リラックスした表情で愛犬を胸に抱いている福之助の写真を公開した。
福之助は11月歌舞伎座「吉例顔見世大歌舞伎」を体調不良のため休演しており、自身のSNSを通じて入院していることを伝えていた。同日、福之助も自身のInstagramストーリーズを更新し、愛犬の写真とともに「今日一時退院することができ 半月ぶりに家に帰って参りました！」と報告している。
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとうございます」と祝福の声が続々。「お母様にそっくり」という反響とともに「早く良くなりますように」「ゆっくり静養されてください」などのメッセージが届けられている。
三田は、1991年に歌舞伎俳優・中村芝翫と結婚。歌舞伎俳優として活躍する長男・中村橋之助、次男・福之助、三男・中村歌之助の息子3人をもうける。（modelpress編集部）
◆三田寛子、中村福之助の誕生日祝福
◆三田寛子の投稿に反響
