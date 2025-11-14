日産が新型「“3列8人乗り”SUV」公開！ 「テラノ後継機」は全長5m級の「ひろびろサイズ」！ 内外装刷新＆本格的な「四駆仕様」もイイ！ マイチェン版「パスファインダー」2026年モデル米国で発売

最新デザインを手に入れ魅力を強化した新型「パスファインダー」2026年モデル

日産の米国法人は2025年11月13日、北米市場の主力であるファミリー3列シートSUV「パスファインダー」にマイナーチェンジを施した2026年モデルを発表しました。

同月21日から開催される「ロサンゼルスオートショー」で初公開され、2026年初頭より米国で発売される予定です。

デザイン一新でさらに精悍に！ 新型「パスファインダー」2026年モデル登場！

パスファインダーは、日産が北米をはじめ海外市場向けに展開しているSUVです。

1986年にデビューした初代と1995年登場の2代目は、日本で「テラノ」として販売されていましたが、その後は海外市場向けに独自の発展を遂げており、現在は3列シートのファミリーSUVとして定着しています。

現行型のパスファインダーは、2021年にフルモデルチェンジを受けた5代目です。

今回のマイナーチェンジで、その名が示す「Pathfinder：開拓者」としての精神を体現するかのように、フロントおよびリアのフェイスを一新し、より大胆で力強いルックスを身にまといました。

特にフロントマスクはアップデートされた意匠によって、既存の力強さに洗練された現代的なテイストを加えています。

エクステリアにはサテン仕上げの新たなバッジが配されたほか、新色の「バルティック・ティール」も追加され存在感を際立たせています。

新型パスファインダーのボディサイズは、全長約5022-5050mm×全幅約1979mm×全高約1801-1872mmとゆとりある寸法で、北米市場のニーズに応える堂々としたサイズを維持しています。

3列シートと広大な室内空間を確保し、最大8名の乗員が快適に過ごせる広さ、またはセカンドシートにキャプテンシートを選択すれば7名乗車が可能となっています。

また、3列目シート使用時でも16.6立方フィート（約470リットル）の荷室容量を確保し、2列目および3列目シートを倒せば、最大で80.5立方フィート（約2280リットル）にも及ぶ広大なカーゴスペースが出現します。

パワーユニットは、3.5リッターV型6気筒「VQ35DD」直噴エンジンが搭載されます。

標準グレードでは最高出力284馬力、最大トルク259lb-ft（約351Nm）を発揮。また、オフロード性能を際立たせた「ロッククリーク（Rock Creek）」グレードでは、最高出力が295馬力、最大トルクが270lb-ft（約366Nm）へと増強されており、よりアグレッシブな走行を可能にしています。

この強力なエンジンに組み合わされるトランスミッションは9速ATで、電子制御シフト・バイ・ワイヤーのセレクターとパドルシフターを備えます。

FFに加え、インテリジェント4×4システム（全グレードで選択可能、ロッククリークでは標準装備）と連動することで、「オート」「エコ」「牽引」「スポーツ」「砂地」「泥」「わだち」の7つのドライブモードを切り替え、あらゆる路面状況に対応します。

標準モデルで3500ポンド（約1588kg）、ロッククリークやプラチナムなど一部グレードでは最大6000ポンド（約2721kg）というクラス屈指の牽引能力を誇る点も、パスファインダーが冒険の相棒であることを裏付けています。

新型パスファインダー2026年モデルは、車内のテクノロジー面でも大きな進化を遂げています。

全グレードで12.3インチの大型タッチスクリーン・インフォテインメントシステムが標準装備となり、ワイヤレスのApple CarPlayおよびワイヤレスのAndroid Autoも標準対応しました。

さらに運転支援技術も強化され、「HDエンハンスド・インテリジェント・アラウンドビューモニター」は、画質向上に加え、駐車や狭い場所での操作を支援するカメラシステムとして、車両前方の180度視界を提供する「フロント・ワイドビュー」を採用しています。

さらに「インビジブル・フード・ビュー（透明なボンネットビュー）」は、ドライバーが車輪の位置をより正確に把握できるように、車両のボンネットとエンジンベイを「透かして」見るような仮想視界を提供します。

またワイヤレス充電器は冷却ファンを内蔵し、最大出力が従来の3倍となる15Wに向上したことで、発熱を抑えながら迅速かつ安定した充電パフォーマンスを実現しています。

インテリアデザインでは、ダッシュボードが一新され、インフォテインメントシステムの下には「PATHFINDER」のエンボス加工が施され、車名が持つアドベンチャー精神を表現しています。

加えて、最上級のプラチナムグレードでは、新しいシートのキルティングパターンや木目調のインテリアトリム、新デザインの20インチホイールが採用され、一層の洗練さが加わっています。

先進運転支援機能では、「ニッサン・セーフティシールド360」が全グレードに標準装備され、クラス独自の「インテリジェント・フォワード・コリジョン・ワーニング（前方衝突予測警報）」と相まって、高い安心感を提供します。

さらにSVグレード以上には、高速道路での加減速とステアリング操作を支援する「プロパイロット アシスト」が搭載され、長距離移動の疲労を軽減します。

新型パスファインダー2026年モデルは、2026年初頭に米国内の販売店に到着する予定。販売価格については今後明らかにされる模様です。