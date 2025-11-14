KSCは、福袋「KSC福袋2026」を11月18日12時より予約開始する。価格は「15万円コース」が165,000円、「10万円コース」が110,000円、「8万円コース」が88,000円、「5万円コース」が55,000円。

本福袋はKSCオンラインストア会員限定の商品で、福袋価格のほかに別途送料が必要となるほか、先着順での予約受付となる。

また購入数の制限はないが、福袋は同梱ができないため個数分の送料と購入手続きが必要になり、注文後のキャンセル、取替え、返金は対応できない。なお支払方法は「クレジットカード決済」のみとなっている。コースによって配送時期が異なる場合がある。

KSC福袋2026

販売開始：11月18日12時

※上記日時よりKSCオンラインストアにて福袋購入ページの閲覧ができるようになります。

発送時期：1月上旬～順次発送予定

※コースによってお届け時期が異なる場合があります。

支払方法：クレジットカード決済のみ

15万円福袋

価格：165,000円

数量：限定24袋

【中身の例】

・ガスハンドガン6挺

・モデルガン1挺

・電動ガン1挺

・対応スペアマガジン7点

・福袋限定KSCオリジナルグッズ等

※計30万円超相当（本体価格・定価）

※組み合わせは一例のため袋により個数や内容は変動します。

10万円福袋

価格：110,000円

数量：限定60袋

【中身の例】

・ガスハンドガン2挺

・ガスライフル1挺

・電動ガン1挺

・対応スペアマガジン4点

・福袋限定KSCオリジナルグッズ等

※計20万円超相当（本体価格・定価）

※組み合わせは一例のため袋により個数や内容は変動します。

8万円福袋

価格：88,000円

数量：限定80袋

【中身の例】

・ガスハンドガン2挺

・電動ガン1挺

・対応スペアマガジン3点

・福袋限定KSCオリジナルグッズ等

※計16万円超相当（本体価格・定価）

※組み合わせは一例のため袋により個数や内容は変動します。

5万円福袋

価格：55,000円

数量：限定80袋

【中身の例】

・ガスハンドガン1挺

・電動ガン1挺

・対応スペアマガジン2点

・福袋限定KSCオリジナルグッズ等

※計10万円超相当（本体価格・定価）

※組み合わせは一例のため袋により個数や内容は変動します。

