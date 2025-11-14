¡Ú¹ÈÇò¡ÛFRUITS ZIPPER½é½Ð¾ì¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¹æµã¡×¡ÖKAWAIIÈ¯¸«¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡×
¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï½Ð¾ì²Î¼êÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¡ä
7¿ÍÁÈ½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎFRUITS ZIPPER¤¬Èá´ê¤Î½é½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
·ÝÇ½»öÌ³½ê¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥¢¥¤¥É¥ëÊ¸²½¤òÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖKAWAII LAB¡¥¡×¤«¤é22Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢ÃçÀîÎÜ²Æ¡Ê28¡Ë¡¢¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¡Ê26¡Ë¡¢ÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¡Ê26¡Ë¡¢·îÂÅ·²»¡Ê25¡Ë¡¢Ý¯°æÍ¥°á¡Ê25¡Ë¡¢¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¡Ê23¡Ë¡¢ÁáÀ¥¥Î¥¨¥ë¡Ê21¡Ë¤Î7¿Í¡£Æ±Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢23Ç¯¤ÎÂè65²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾ÞºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£24Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖNEW KAWAII¡×¤ÇÆ±Âç¾ÞÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
½é½Ð¾ì¤ò·è¤á¡¢ÄÃÀ¾¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¤Ë¤ä¤Ë¤ä¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¹æµã¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÌÚÂ¼¥ß¥µ¤µ¤ó¤â°ì½ï¤ËÈ¯É½¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¿È¶á¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ËåÊ¬¤ÎCANDY TUNE¤È¤È¤â¤Ë½Ð¾ì¤ò·è¤á¡¢¿¿Ãæ¤Ï¡ÖCANDY TUNE¤¬5Ê¬¤°¤é¤¤Áá¤¯²ñ¾ìÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç½Ð±é¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£³Ú²°¤Î°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¡¢¡ÖCANDY TUNE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â½Ð¾ì¤òÃÎ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡Ø¤Õ¤ë¤Ã¤Ñ¡¼»Ð¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢µã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ºòÇ¯¤Ï¹ÈÇò½Ð¾ì¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬ÍîÁª¡£º£Ç¯¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¡¢¡ØROAD TO¡¡¹ÈÇò¡Ù¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ1Ç¯´Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª»Å»ö¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤³¤ÎÇ¯Ëö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¿®¤¸¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ²¤ì¤ä¤«¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
ÄÃÀ¾¤Ï¡Ö»Ð¤µ¤ó¤À¤±¤É»ä¤¿¤Á¤â½é½Ð¾ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÄ©¤ß¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢¡ÖKAWAII LAB¡¥¤Ï4¥°¥ë¡¼¥×¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡ØKAWAII¡Ù¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡ØNEW KAWAII¡Ù¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢CANDY TUNE¤È¤Ï³Ú¶Ê¤âÁ´Á³°ã¤¦¡£¡ØKAWAII¡Ù¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£