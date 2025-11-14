がんを公表した元女優の希良梨さん（45）が14日までにインスタグラムを更新。6月に抗がん剤治療が終了してから現在の状況をつづった。

希良梨さんは、ファンへの感謝をつづるとともに「隠したくないから言うけど、私の足は、まだ、足の裏もそうだけど 6月に抗がん剤治療を終えて、退院してから、まだ、抗がん剤治療の副作用で痺れ続けている」と告白。「毎日ずっと、こんな体と向き合わなきゃいけないから、正直、たまに嫌になる。だって普通の体じゃないもん」と率直な思いを吐露した。

続けて「普通に健康に早く体力戻ることだけが 痺れがなくなる事が、今の1番の願いです」とつづり、「病気の先輩方、応援してくださる皆様、どうか私に元気玉をくださいね。私は意外に、気が小さい」と呼びかけた。

希良梨さんはは昨年9月にがんに罹患（りかん）したことを公表、12月に手術を受け、今年1月に転移とステージ3を告白。6月末には最後の抗がん剤治療終えたことを報告した。また、7月には芸能界を引退することを宣言し、著名人・文化人として活動を行うことを発表した。