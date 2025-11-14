¤¬¤óºÆ¡¹¡¹È¯¤Î59ºÐ½÷Í¥¡¢¸¡ºº·ë²Ì¤òÊó¹ð¡¡°å»Õ¤«¤é¡ÖÄÁ¤·¤¤¡×
¤¬¤ó¤ÎºÆ¡¹¡¹È¯¤Ë¤è¤êÆ®ÉÂÃæ¤Î½÷Í¥¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¡Ê59¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¸ÅÂ¼¤Ï10Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤ËPET¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Öº£Æü¤ÏÉÂ±¡DAY¡¡¤Þ¤º¤ÏPET¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡Ø¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ç¤¹¡ª¡Ù¤È¼ç¼£°å¤«¤é´ò¤·¤¤Êó¹ð¡¡¸¡ºº·ë²Ì¤Ë¤Ï¡ØºÆÈ¯Å¾°Ü¤òµ¿¤¦°Û¾ï½¸ÀÑ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¼ç¼£°å¤È´î¤Ó¹ç¤Ã¤¿²ñÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤âµ¤·¡¢ºÆ¡¹¡¹È¯¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¯3Ç¯¤È¤Ê¤ë¾õ¶·¤Ç¤Îº£²ó¤Î¸¡ºº·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÊý¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤¤¤äÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÃÎ¤ë¸Â¤ê5¿Í¤¤¤ë¤«¤¤¤Ê¤¤¤«¤È¡×¡Ö¤¢¤ÈÆóÇ¯¤³¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç8·î7Æü°ÊÍè¡¡Ìó»°¥ö·î¤Ö¤ê¤Ë¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¢¤ï¤»¤ÆÊó¹ð¡£¡Öº£²ó¤Ç33²óÌÜ¡¡¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤¬¤ó´µ¼Ô¤ò¼«³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¸ÅÂ¼¤Ï2012Ç¯¡¢46ºÐ¤Î»þ¤Ë»ÒµÜðô¤¬¤ó¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢»ÒµÜ¤ÎÁ´Å¦½Ð¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢3ÅÙ¤ÎºÆÈ¯¤ò·Ð¸³¤·¡¢Æ®ÉÂ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£