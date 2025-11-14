パソコン自作勢にはおなじみのPCパーツメーカー、Cooler Master（クーラーマスター）が、新たなPCケース「QUBE 540」を発表しました。特徴は穴ボコボコデザインによるカスタムパーツの自由度の高さ！

QUBE 540の寸法はざっくり440×225×490mm、デスクの上にも設置できるサイズです。縦置き・横置きどちらもOK。

コンパクトながらもマザーボードは最大280mm、GPUは最大415mm（昨今のフラッグシップGPUはいけそう）。さらに液冷システムまで格納可能。

パネルの穴ボコボコデザインは、空気孔としての役割に加え、カスタムパーツにも使えます。

Cooler Masterは3DプリンターメーカーのPrusaとコラボして、3Dファイルをオープンソースで公開。ユーザーはケースの穴に引っかけて使うさまざまなアイテム（ヘッドセットやキーボードのホルダーなど）を好きにカスタマイズし、3Dプリント自作することができます。入出力ポートのカットアウトも穴ボコデザインに合ってますね。

ダークグレーとライトグレー（Moonstone/ Stardust Iron）の2色展開。

発売時期は地域によって異なるとのことで、日本の公式サイトにはまだ登場していません。Notebook Checkによれば、ヨーロッパ市場ではすでに販売が始まっており、価格は64ユーロ（約1万2000円）です。

Source: Cooler Master