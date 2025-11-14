大谷翔平選手MVP受賞記念「プレミアムフレーム切手セット」発売決定！ 11月20日より郵便局で申込受付開始

大谷翔平 ナ・リーグMVP受賞記念！ 豪華「プレミアムフレーム切手セット」 11月20日より申込受付開始

大谷翔平選手の2025年ナ・リーグMVP受賞を記念した、特別なセットが登場します！

郵便局物販サービスは、「2025 NL™ MVP受賞記念 大谷翔平プレミアムフレーム切手セット」の申込み受付を、2025年11月20日（木）から開始します。

セット内容はとっても豪華！ 活躍シーンをデザインした「フレーム切手」はもちろん、高級感のある「プレミアムホルダー」、スポーツ紙面で振り返る「大谷翔平ホームランシーンセレクション」（12枚）、そして「大谷翔平ビッグショットギャラリー」（8枚）まで、大谷選手の魅力が詰まっています。

価格は1個8,910円（送料・消費税込）で、お得な2個セット（17,050円）、3個セット（25,190円）も用意。全国の郵便局（一部除く）および「郵便局のネットショップ」で申込み可能です。

（以下、プレスリリースより）

「2025 NL™ MVP受賞記念 大谷翔平プレミアムフレーム切手セット」のお申込み受付開始

株式会社郵便局物販サービス（東京都江東区、代表取締役社長 荒若 仁）は、メジャーリーグベースボール ナショナル・リーグでは2回目（アメリカン・リーグを含む両リーグ通算4回目）のMVPを受賞した大谷翔平選手の「2025 NL™ MVP受賞記念 大谷翔平プレミアムフレーム切手セット」のお申込み受付を、2025年11月20日（木）から全国の郵便局（一部の簡易郵便局は除く）および郵便局のネットショップで開始します。

メジャーリーグベースボールにおいて自身最多となる55号本塁打を放ち、投手としてマウンドにも復帰しチームを勝利へ導いた大谷選手の活躍シーンをデザインした「フレーム切手」、「プレミアムホルダー」、各代表的なホームランシーンを華やかなスポーツ紙面で彩った「大谷翔平ホームランシーンセレクション」、高級感のある仕上がりになっている「大谷翔平ビッグショットギャラリー」と、大谷選手の魅力が詰まった商品となっておりますので、この機会にぜひお買い求めください。

商品デザイン（予定）

フレーム切手

プレミアムホルダー

【表面】

【中面】

大谷翔平ホームランシーンセレクション

【表面】

【裏面】

大谷翔平ビッグショットギャラリー

※商品デザインおよび画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※「フレーム切手」は日本郵便株式会社の登録商標です。

商品概要

商品名

2025 NL™ MVP受賞記念 大谷翔平プレミアムフレーム切手セット

商品価格

1個お申込み：8,910円（送料・消費税込）

2個セットお申込み：17,050円（送料・消費税込）

3個セットお申込み：25,190円（送料・消費税込）

申込受付期間

〔1回目〕2025年11月20日（木）から2025年12月26日（金）まで

※郵便局のネットショップでのお申し込みは、2025年11月20日（木）正午から2025年12月26日（金）23時59分まで

〔2回目〕2025年12月27日（土）から2026年1月30日（金）まで

※郵便局のネットショップでのお申込みは2025年12月27日（土）午前0時から2026年1月30日（金）23時59分まで

お届け期間

〔1回目〕2026年2月28日（土）から3週間以内にお届け

〔2回目〕2026年3月28日（土）から3週間以内にお届け

商品内容

フレーム切手（110円切手（シールタイプ）5枚）×1シート

プレミアムホルダー×1個

大谷翔平ホームランシーンセレクション×12枚

大谷翔平ビッグショットギャラリー×8枚

お申込み方法

（1）全国の郵便局（一部の簡易郵便局は除く）

窓口などに設置した「カタログ販売申込書（一般用A）」に必要事項をご記入の上、代金を添えて窓口へご提出ください。

窓口備え付けのタブレットでもお申し込みいただけます。

（2）郵便局のネットショップ（https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress20251114-01/）

お申し込みにあたっては、「郵便局のネットショップ」の会員登録が必要です。

その他

・本商品は受注生産につき、申込受付期間内にお申し込みいただいた方全員に商品をお届けいたします。なお、解約・変更はお受けいたしかねます。

・順次商品をお届けするため、お届けまでお時間をいただくことがあります

お問い合わせ

【報道関係の方のお問い合わせ先】

株式会社郵便局物販サービス

商品部

電話：（直通）03-6738-3470

月曜〜金曜 9:00〜17:00

メールアドレス： hishoku@jp-ts.jp

【お客さまのお問い合わせ先】

株式会社郵便局物販サービス

郵便局カタログ販売センター

電話：（フリーダイヤル）0120-92-2310

月曜〜金曜 9:00〜19:00

土・祝休日・12/29〜1/3 9:00〜17:00