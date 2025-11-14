3年連続4度目、満票でMVPに選出

ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、2025年のナ・リーグMVPに3年連続4度目、満票で選出された。ドジャースに入団して2年間で数々の記録を打ち立て、チームもワールドシリーズ連覇を果たしたことに、入団時に結んだ10年7億ドル（約1081億5700万円）という巨額の契約さえも「安く思える」と絶賛が相次いでいる。

ドジャース2年目の今季は打者としては打率.282、55本塁打、102打点、OPS1.014をマーク。投手復帰も果たし、14試合で1勝1敗、防御率は2.87だった。ポストシーズンでも単一試合で打者として3本塁打、投手として10奪三振という歴史に残るプレーを見せた。

地元メディア「ドジャース・ネーション」のノア・カムラス氏は自身のX（旧ツイッター）に大谷がドジャースの2年間で達成した主な偉業を羅列。2度のワールドシリーズ制覇、2度の満票MVP、今季のナ・リーグ優勝決定シリーズMVP、本塁打数の自己記録を2度更新、昨年達成した50本塁打＆50盗塁、2度のシルバースラッガー賞、2度のオールスター出場を挙げた。

大谷の活躍にSNSでは「年俸200万ドルでこれ全部やっちゃうのか、なんてこった」「7億ドルが安く思える」「彼の背番号を今、永久欠番にできるでしょ？」「尋常じゃない」「スポーツ界で史上最高の契約だ」「価格に見合った価値がある」「その契約は1年目ですでに金額に値するものだった」などのコメントが続出した。

経済誌「フォーブス」はドジャースが北米プロスポーツ史上初めて年間スポンサー収入が2億ドル（約300億円）の見込みと報じており、スポンサー76企業のうち、日本企業は20社。プレー以外でも球団に巨額の波及効果をもたらしている。

同日にはエドガー・マルティネス賞、ハンク・アーロン賞、両リーグのベストナインに相当する「オールMLB」指名打者部門のファーストチームにも選出された大谷。わずか2年で大型契約を上回る価値を見せつけ、来季以降も歴史を塗り替える活躍が続きそうだ。（Full-Count編集部）