¡¡¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤é¥Õ¥©¥í¥ï¡¼·ã¸º¡ÄÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿½÷Í¥¤ËÃíÌÜ¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÈ±¤ò40cmÀÚ¤Ã¤¿¤é¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¸º¤Ã¤¿¿Í¤Î´é¤¬¤³¤Á¤é¡×¤ÈX¤ËÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉñÂæ¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°Ãæ¤Î½÷Í¥¡¢âÃº½²ÂÆà»Ò(¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È)¡£ÃãÈ±¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ë¤â¤³¤â¤³¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»Ñ¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤°¤¦¤«¤ï¡×¡Ö¥í¥ó¥°¤â¥·¥ç¡¼¥È¤â¤Ð¤Á¤¯¤½¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¥·¥ç¡¼¥È¤ÎÊý¤¬¹¥¤¤«¤â¡×¡Ö¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¨¤§¤§¡©¡Ä»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¤Î¤Ç¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤È¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£