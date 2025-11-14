ÀÜ¿¨»ö¸Î¤Çà´éÌÌ¹üÀÞá¤«¤é1Ç¯¡Ö»ö¸Î¤Îµ²±¤¬Ìá¤ë¤³¤È¤Ê¤¯...¡× 27ºÐ½÷À¥ì¡¼¥µ¡¼à»ÀÁÇ¥Þ¥¹¥¯»Ñá¤ÈàA1¾ºµéáÊó¹ð¤Î¶á±Æ¸ø³«¡ÖÀ¶Á¿Èþ¿Í·Ï¤À¡×
¡¡ÀÜ¿¨»ö¸Î¤Ë¤è¤ë´éÌÌ¹üÀÞ¤ÎÂç¥±¥¬¤«¤é1Ç¯¡²¿Íµ¤½÷»Ò¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÎÈÂÁ÷»þ¤Î»Ñ¤È¡¢ºÇ¿·¤Î¤ª½Ë¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯11·î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¼«¼ç·±Îý¤ÎÌÏµ¼¥ì¡¼¥¹Ãæ¤Ëµ¯¤¤¿ÀÜ¿¨»ö¸Î¤ÇÉÂ±¡¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ°Õ¼±¤Ï¤¤Á¤ó¤È²óÉü¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º¸ËË¤Î¹ü¤ò¤Ò¤É¤¯¹üÀÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ(ÃæÎ¬)ËË¤¬ÄÙ¤ì¡¢ÌÜ¤Î¿À·Ð¤Ë¹üÊÒ¤¬»É¤µ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤Áª¼êÀ¸Ì¿¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤ë¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡×¤È»ö¸Î¤ÎÀ¨¤Þ¤¸¤µ¤òÊó¹ð¤·¡¢¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï»³ËÜÍüºÚ(27)¡£
¡¡º£·î4Æü¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡Ö²ø²æ¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É´Ý1Ç¯¡£A1µé¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¹¬¤¤»ö¸Î¤Îµ²±¤¬Ìá¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥Ü¡¼¥È¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈA1¤Ø¤Î¾ºµé¤Ë´î¤Ó¤È¸½ºß¤Î¾õ¶·¤òÊó¹ð¡£¤Þ¤¿¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¤¹ ÌÀÆü¤«¤é¤Þ¤¿¿·´ü¡ª¡ª¤³¤ì¤«¤é¤â°ÂÁ´Âè°ì¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö»³ËÜÁª¼ê¤Ï¡¢À¶Á¿Èþ¿Í·Ï¤À¤è¤Ê¡£¥®¥ã¥Ã¥×Ë¨¤¨¤¹¤ë¡×¡Ö²ø²æ¾è¤ê±Û¤¨¤ÆA1ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÁêÅöÅØÎÏ¤ò¤·¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖºÇ¶á¥ì¡¼¥¹¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥¿¡¼¥ó¤È¤«µ»ÎÌ¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤¤¤¤¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¤Þ¤¹¤Þ¤¹±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áö¤ê¤Ç´¶Æ°¤·¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö»ö¸Î¤«¤é¤ÎA1¾º³Ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Öº´²ì»ÙÉô¤ËÎò»Ë¤ò¹ï¤à¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£