¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¡×¥Ñ¡¼¥Þ¤ò¤«¤±¤¿ÃãÈ±¥·¥ç¡¼¥È¤Ë
¡¡Ä¾ÌÚ¾Þ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÊ¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢¸½ºß¤ÏÆüËÜÂç³ØÍý»öÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÂç¸æ½êºî²È¤Î¶á±Æ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Þ¥ê¥³½ñË¼¡×¤Ç¥¤¥á¥Á¥§¥ó»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏÎÓ¿¿Íý»Ò¤µ¤ó(71)¡£
¡ÖÈ±¤ÎÌÓÀÚ¤Ã¤¿¤Î¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥Þ¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Ò¤µ¤Ó¤µ¤À¤±¤É¤¹¤´¤¯³Ú¤Á¤ó¡×¡ÖÅ·Á³¥Ñ¡¼¥Þ¤Ã¤Ý¤¯¤¯¤·¤ã¤¯¤·¤ã¤Ë¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÇOK¡×¤È´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¥¡© Èþ½÷ÆþÌç23¡×(¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹)¤Î¾Ò²ðÆ°²è¤Ë¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥Ñ¡¼¥Þ¤Î¤«¤«¤Ã¤¿Ãã¿§¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£Ê¹¤Ìò¤Ç¤¢¤ëËÌ³¤Æ»Ê¸²½ÊüÁ÷¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢ÃæÂ¼Í¥»Ò¤µ¤ó(41)¤Ë¿·´©¤ÎÂÓ¤Î¼Ì¿¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÌÀ¤ë¤¤È±¿§¤È¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î´¶¤¸¤â¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡ÖÌÓÎÌÂ¿¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈþÍÆ±¡ÊÑ¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¥Ø¥¢¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¤«¤Ê¤êÃ»¤á¤Ë¡×¡Ö»ä¤â¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤Î¥Ñ¡¼¥Þ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¤¢¤³¤¬¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÎÓ¤µ¤ó¤Ï2022Ç¯¤ËÆüËÜÂç³ØÍý»öÄ¹¤Ë½÷À¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ½¢Ç¤¡£Âç³Ø¤Î²þ³×¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤«¤¿¤ï¤é¡Ö¾®Àâ8050¡×(21Ç¯¡¢¿·Ä¬¼Ò)¡ÖÍû²¦²È¤Î±ïÃÌ¡×(21Ç¯¡¢Ê¸éº½Õ½©)¡Ö´ñÀ×¡×(22Ç¯¡¢¹ÖÃÌ¼Ò)¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤òÈ¯É½¡£ºî²È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤âÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£