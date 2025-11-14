日阪製、上期経常が43％増益で着地・7-9月期も78％増益

日阪製作所 <6247> [東証Ｐ] が11月14日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比42.7％増の19.2億円に拡大し、通期計画の33.5億円に対する進捗率は57.6％に達し、5年平均の47.5％も上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比30.3％減の14.2億円に落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比78.4％増の11.5億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の6.6％→9.9％に大幅改善した。



株探ニュース

