【紅白】嵐の出場は？ 制作統括が回答 熱望する声が殺到「継続的に交渉していく」
NHKは14日、大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45）の出場歌手を発表した。報道陣の取材に応じた制作統括・篠原伸介氏は、”今年の目玉”として期待が高まっている「嵐の出場」について言及した。
嵐は相葉雅紀、松本潤、二宮和也、大野智、櫻井翔によるアイドルグループ。STARTO ENTERTAINMENT所属。1999年、シングル「A・RA・SHI」でメジャーデビュー。09年『第60回 NHK紅白歌合戦』に初出場。同年、『第42回 オリコン年間ランキング2009』で、シングル、アルバム、DVD、アーティスト・トータルセールスでそれぞれ1位を獲得し、史上初の4冠を達成するなど、名実ともに国民的アイドルグループのひとつに成長した。
各メンバーがソロとしても、映画やドラマなどで主演を務めている。19年1月、20年12月31日をもって活動休止することを発表した。25年5月6日に、ファンクラブ会員サイト「FAMILY CLUB」内で2026年春ごろにコンサートツアーの開催を発表。同ツアーをもってグループ活動を終了すると報告した。
質疑応答で記者から「単刀直入にお伺いします、今年嵐は出るんでしょうか？」と質問が飛ぶと、篠原氏は「大変注目の大きい方だと思っております。現時点で決まっているのは、きょう発表させていただいた通り」と回答しつつ「期待値の高いアーティストには、引き続き継続的に交渉させていただく。現時点で申し上げられることは以上です」とした。
NHK放送100周年を締めくくる76回目の『紅白』は「つなぐ、つながる、大みそか。」がテーマ。司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、連続テレビ小説『あんぱん』のヒロインを演じた今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
12月31日の午後7時20分から11時45分までNHK総合・BSP4K・BS8K・ラジオ第1で放送され、NHK ONE（新NHKプラス）でも配信される（中断ニュースあり）。昨年の『紅白』は白組が優勝を果たし、通算で紅組34勝、白組41勝となった。
■出演者一覧
【紅組】
アイナ・ジ・エンド（初）
あいみょん（7）
ILLIT（2）
幾田りら（初）
石川さゆり（48）
岩崎宏美（15）
aespa（初）
CANDY TUNE（初）
坂本冬美（37）
高橋真梨子（7）※高橋の「高」ははしごだか
ちゃんみな（初）
天童よしみ（30）
乃木坂46（11）
HANA（初）
Perfume（17）
ハンバート ハンバート（初）
FRUITS ZIPPER（初）
MISIA（10）
水森かおり（23)
LiSA（4）
【白組】
&TEAM（初）
ORANGE RANGE（3）
King ＆ Prince（6）
久保田利伸（2）
郷ひろみ（38）
サカナクション（2）
純烈（8）
TUBE（3）
Number_i（2）
新浜レオン（2）
Vaundy（3）
BE:FIRST （4）
福山雅治（18）
布施 明（26）
Mrs. GREEN APPLE（3）
三山ひろし（11）
M!LK（初）
【特別企画】
堺正章
氷川きよし
