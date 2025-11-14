狩野英孝、魔法少女の契約する？『紅白』出場できず嘆くも…『まどマギ』ファン、キュゥべえ化「ボクと契約して」
お笑い芸人の狩野英孝が14日、自身のXを更新。同日、大みそか恒例の『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45 総合ほか）の出場歌手が発表され、自身の名前がなかったことを嘆いた。これを受け、ネット上では現在、放送中のアニメ『魔法少女まどか☆マギカ』で狩野が副音声コメンタリーをしていることから「魔法少女になれば紅白出れますよ」と、『まどマギ』ファンがアドバイスしている。
【画像】狩野英孝ブチギレ！キュゥべえ登場の『まどマギ』場面カット
狩野は「【ファンの皆様へ】2025年、今年は紅白歌合戦に出場する事が出来ませんでした。応援して頂いてるファンの皆様本当に申し訳ありませんでした。原因としては、この1年間自分が奏でる音を信じて努力しましたが…自分の限界を越えられなかった事と、ミとファの音が上手く表現出来なかったかなと感じています」と記した。
続けて「一瞬、音楽から離れたら楽になれるかな？とも考えました。しかし、それは「逃げ」＝「負け」と考えると、今まで自分が発信して来た音楽に破綻が生まれます。僕の曲を聞いて“明日も頑張ろう”や“何度も立ち上がろう”と思ってくれた方々の為にも、僕は前へ進みます。来年、また紅白歌合戦で歌えるよう再スタートします。ファンの皆様へ、申し訳ない気持ちと、また新たに動き出す僕の気持ちを受け止めて頂きたいです。よろしくお願い致します」と呼びかけている。
そんな狩野は現在、MBS・TBS系で放送中のアニメ『「魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語」TV Edition』で毎週、副音声コメンタリーを担当。『まどマギ』シリーズ未視聴の狩野の新鮮な反応が毎週話題となり、放送当日はXでトレンド入りしている。
先週の放送で魔法少女になるための契約内容を知った狩野は「お前、それ先に言ってくれよ」と登場キャラ・キュゥべえに苦言。願いを叶えた代償として魔法少女となり、人類の敵と戦うことになる物語のため、ネット上では「キュゥべえにお願いしてみよう」「あなたを紅白に出場させたい少女とキュゥべえを探せばまだチャンスはあります」「ぼくと契約して魔法少女になれば、ミとファの音を上手く表現できるようになるよ」「キュウべえと契約しときましょう！ ボクと契約して魔法少年になってよ」などと反応している。
狩野は「【ファンの皆様へ】2025年、今年は紅白歌合戦に出場する事が出来ませんでした。応援して頂いてるファンの皆様本当に申し訳ありませんでした。原因としては、この1年間自分が奏でる音を信じて努力しましたが…自分の限界を越えられなかった事と、ミとファの音が上手く表現出来なかったかなと感じています」と記した。
続けて「一瞬、音楽から離れたら楽になれるかな？とも考えました。しかし、それは「逃げ」＝「負け」と考えると、今まで自分が発信して来た音楽に破綻が生まれます。僕の曲を聞いて“明日も頑張ろう”や“何度も立ち上がろう”と思ってくれた方々の為にも、僕は前へ進みます。来年、また紅白歌合戦で歌えるよう再スタートします。ファンの皆様へ、申し訳ない気持ちと、また新たに動き出す僕の気持ちを受け止めて頂きたいです。よろしくお願い致します」と呼びかけている。
そんな狩野は現在、MBS・TBS系で放送中のアニメ『「魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語」TV Edition』で毎週、副音声コメンタリーを担当。『まどマギ』シリーズ未視聴の狩野の新鮮な反応が毎週話題となり、放送当日はXでトレンド入りしている。
先週の放送で魔法少女になるための契約内容を知った狩野は「お前、それ先に言ってくれよ」と登場キャラ・キュゥべえに苦言。願いを叶えた代償として魔法少女となり、人類の敵と戦うことになる物語のため、ネット上では「キュゥべえにお願いしてみよう」「あなたを紅白に出場させたい少女とキュゥべえを探せばまだチャンスはあります」「ぼくと契約して魔法少女になれば、ミとファの音を上手く表現できるようになるよ」「キュウべえと契約しときましょう！ ボクと契約して魔法少年になってよ」などと反応している。