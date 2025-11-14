「悪い親子」竹財輝之助、“息子”との仲良し2ショットにドラマファン「こんな笑顔見てるとアットホームドラマなんじゃないかと思ってしまう」
齊藤京子＆水野美紀がW主演で“同一人物”を演じるカンテレ・フジテレビ系連続ドラマ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（毎週火曜 後11：00）の公式SNSが13日に更新され、キャストのオフショットが公開された。
【写真】「かわいい親子にしか見えない」竹財輝之助＆小嶋一富観“悪い親子”の2ショット
投稿では、「新堂家の悪い親子 撮影合間におしゃべりしてる2人を発見！とても極悪な親子とは思えません！」とのコメントともに、主人公・玲子の娘をいじめていたママ友グループの“ボス”沙織の夫・新堂幹久役の竹財輝之助と、一人息子役の子役・小嶋一富観の笑顔でのほほ笑ましい“親子”ショットがアップされた。
この投稿にファンや視聴者からは「2人でどんなお話するんだろ??テル優しいお顔が見れて良かったです」「こんな笑顔見てるとアットホームドラマなんじゃないかと思ってしまう」「かわいい親子にしか見えないですよ」「え、子供も極悪なんですか？輝之助さんの柔らかい表情を見てホッとします」「竹財くんのお顔…優しいパパに見えますね」などの反響が寄せられている。
本作は、幼稚園のママ友いじめが原因で娘を亡くした55歳の母・篠原玲子（水野）が、謎の天才外科医・成瀬（白岩瑠姫）の全身整形手術によって25歳の“新米ママ”篠原レイコ（齊藤）として生まれ変わり、娘を死に追いやったママ友グループに潜入する、衝撃の復讐（ふくしゅう）エンターテインメント。原作は、あしだかおる氏・アオイセイ氏による同名人気漫画（電子コミック）。
