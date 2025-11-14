大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）の出場歌手が14日に発表された。

この日、発表されたのは10組の初出場を含む、紅白37組に特別企画2組を加えた計39組。

STARTO ENTERTAINMENT所属タレントはKing&Princeの１組。同社では3年ぶりの登場となる。2023年9月に旧ジャニーズ事務所が創業者のジャニー喜多川氏の性加害を認めて以降、NHKは同社所属のタレントについて、新たな出場を見合わせていた。24年10月に通常での番組起用を再開していたが、紅白には選出されていなかった。

番組制作統括の篠原伸介氏は「3年ぶりにSTARTO社のアーティストの方にご出演いただく運びとなりました。King&Princeのお2人。経緯というか、今年はSTARTO社のアーティストの方にもレギュラーの番組でお世話になる機会もあり、King＆Princeのお2人で言えば、今年の活躍、世論の支持を得て、本当に大変活躍も目覚ましい、お2人でありましたので、そういう形で交渉させていただいて、今回ご出演いただいたという形になります」と選考の理由を説明した。

同局の人気歌番組「うたコン」にキンプリ出演したことにも触れ、「確かに久しぶりにNHKホールでお会いすることができることになったんですけれども、そういう意味では、レギュラーで担当している番組でもお会いする中で、本当に今年活躍、目覚ましい1年でいらっしゃったと思う。こうして紅白でお迎えできることは大変、私としては大きな喜びとして受け止めております」としコメントした。

また、この日の発表には一部で報じられたtimeleszの名前はなし。来初の全国ツアーをもって活動終了を発表している嵐の名前もなかった。

他のグループの出演については「STARTOさんに限らず、本当にご出演してほしいなという、期待値が高いアーティストがたくさんいらっしゃると思いますので、そこについては引き続き、ふさわしい交渉を継続していくという形になります」と説明した。

紅白は例年、（1）その年の活躍（2）世論の支持（3）番組の企画・演出に合うか――の3点を軸に出場歌手を選定している。