大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）の出場歌手が14日に発表された。この日の発表には、来初の全国ツアーをもって活動終了を発表している嵐の名前がなかったが、制作統括担当者は「継続的に交渉をさせていただく」と明言した。

この日、発表されたのは10組の初出場を含む、紅白37組に特別企画2組を加えた計39組。

嵐は今年5月に公開したファンクラブ会員向けの動画で、来春の全国ツアーをもって活動を終了することを発表した。嵐は2020年をもって活動を休止。活動休止以来、5人そろっての音楽番組出演はない。国民的アイドルの紅白ラストステージを熱望する声が上がっている。

篠原伸介制作統括は、嵐の出演について「大変注目の大きい方たちだと思っておりますけれども、現時点で決まっている方については、先ほどの発表の通りとなります」と言及。

その上で「もちろん、期待値の高い、皆さんに出演していただきたいという声があるアーティストについては、引き続き継続的に交渉をさせていただくという形になります」と、交渉を継続する考えを示した。

紅白は例年、（1）その年の活躍（2）世論の支持（3）番組の企画・演出に合うか――の3点を軸に出場歌手を選定している。