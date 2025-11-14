女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ」と、同じく女性７人組の「ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ」は、そろって初出場となった。ともに芸能事務所・アソビシステムに所属。アイドル文化を原宿から世界に向けて発信するプロジェクト「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ．」から、紅白に２グループが乗り込む。

ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲの真中まなは「今年は『Ｒｏａｄ ｔｏ 紅白』という目標を掲げて、この１年できることは全てと言っていいほど頑張った」と胸を張った。鎮西寿々歌は姉妹グループのＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥとの違いについて「私たちのコンセプトは『ＮＥＷ ＫＡＷＡＩＩ』で、ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥはパワフル。楽曲も全然違う。こんなにいっぱいカワイイがあるんだ、というのを発見するきっかけになればいいと思う」とアピール。「妹分であるＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥと一緒に日本をかわいく明るく飾りたい」と語った。

ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥの村川緋杏（びびあん）は「１年間走り続けてきたので、その結果を大舞台で迎えられるのがうれしい。初出場なので、フレッシュに倍の倍で頑張っていきたい」と気合。この日朝に知らせを聞いて「試合に負けたんじゃないかというぐらいむせび泣いた。みんなが笑ってくれたので場が和みました。ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ姉さんに伝えた時に『１年間頑張ったよね』とほめてもらった。まずは日本の大みそかを盛り上げてかわいさを広めていければ」と意気込んだ。立花琴未も「新しいフレッシュなところを見せたい」と声を張り上げた。

ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲは２０２２年４月にデビュー。「わたしの一番かわいいところ」がＴｉｋＴｏｋを中心に大ヒットし、２３年に同曲で日本レコード大賞最優秀新人賞を受賞。昨年は紅白初出場確実との声もあったが、かなわなかった。今年６月から体調不良で休養していた月足天音が９月に復帰し、万全の体制で大舞台に臨む。

ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥは２３年３月にデビュー。２４年３月に発表した「倍倍ＦＩＧＨＴ！」は、今年に入ってＴｉｋＴｏｋで大バズり。同音楽チャートで１０週連続１位を獲得し、総再生回数４０億回に迫る大ブレイクを巻き起こした。