日本ハムは１４日、伏見寅威捕手が阪神・島本との交換トレードで阪神に移籍すると発表した。伏見は、球団を通して、「ＦＡで入団してからの３年間、気持ちよくプレーできたのは球団の支えがあったからだと感じています。いい思い出で、これからの野球人生にとって貴重な経験となりました。またファンの皆さんには、調子の良い時も悪い時も変わらず応援してくださり、何度もくじけそうになった時に背中を押してもらいました。本当に感謝しています。これからも変わらず応援していただけると嬉しいです」と球団とファンへの感謝を口にした。

伏見は今季６４試合に出場し、打率２割４分１厘、２本塁打。野手最年長として、投手陣からの信頼も厚くチームをけんいんした。しかし、田宮や進藤など若手捕手の成長もあり、出場機会を伸ばせずにいた。２２年オフにオリックスからＦＡ移籍した際に結んだ３年契約の最終年だった。

◇伏見 寅威（ふしみ・とらい）１９９０年５月１２日、北海道生まれ。３５歳。東海大四高から東海大を経て２０１２年ドラフト３位でオリックス入団。２２年オフに国内ＦＡ権を行使し、３年総額３億円程度の大型契約で日本ハム入り。通算成績は６３３試合で打率２割３分３厘、２１本塁打、１４２打点。１８２センチ、８９キロ。右投右打。推定年俸は１億円。